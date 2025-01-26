В Вологодской области запретят продавать томатный сок и солёные огурцы

После успешной реализации ограничения на продажу алкоголя и запрета на детское шампанское Законодательное собрание Вологодской области выступило с новой инициативой — запретить продажу томатного сока и солёных огурцов, поскольку эти продукты «могут вызывать нежелательные ассоциации с алкогольными напитками».

– Все знают, что томатный сок и солёные огурцы традиционно используются в качестве закуски. Какая первая мысль, когда на огурчики смотришь? Правильно: «Сейчас бы стопочку ледяную и похрустеть вслед». Даже слюни текут. Мы не можем допустить, чтобы в магазинах продавались продукты, провоцирующие тягу к спиртному, — заявил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

Особое беспокойство властей вызывает тот факт, что некоторые граждане умудряются консервировать огурцы дома, создавая стратегические запасы потенциальной закуски. Для борьбы с этим явлением планируется создать специальную комиссию по проверке домашних заготовок. В её состав войдут силовики, общественные активисты и депутаты регионального заксобрания.

– Мы лично обойдём каждый подвал и будем изымать закатки, особое внимание уделим сельской местности, — добавил вице-спикер Егор Чернышов.

Граждан, отказывающихся добровольно сдать закатки представителям власти, посадят на 15 суток за хулиганство или привлекут к общественным работам.

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