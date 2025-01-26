Черные дыры могут скрываться в астероидах, считают ученые

В последние годы астрономы и физики активно изучают сверхмассивные чёрные дыры, которые могут иметь отношение к загадочной тёмной материи, являющейся источником первичных гравитационных волн. Однако до сих пор не было обнаружено ни одной подходящей для этой роли сверхмассивной чёрной дыры. Недавнее исследование группы физиков из Национального университета Донг Хва на Тайване и Центра образования и исследований в области космологии и астрофизики (CERCA) при Университете Кейс Вестерн Резерв может изменить ситуацию.

Фото из открытых источников

Ученые предложили новый способ обнаружения сверхмассивных чёрных дыр, основанный на поиске микроканалов, которые оставляют эти тела при прохождении через обычные материалы. По словам авторов исследования Де-Чанга Дая и Деяна Стойковича, небольшие сверхмассивные чёрные дыры можно обнаружить в планетоидах, спутниках или астероидах, если они имеют жидкое ядро, окружённое твёрдой корой. Если центральная чёрная дыра будет выброшена, плотность будет ниже обычной плотности каменистого объекта с жидким ядром, что позволит идентифицировать потенциально полые объекты.

Кроме того, исследователи рассчитали гравитационное напряжение, которое создают небольшие чёрные дыры, и сравнили его с прочностью на сжатие материалов, из которых состоит кора планеты. Они обнаружили, что гранит может выдерживать пустотелые конструкции радиусом до 1/10 радиуса Земли.

Ученые предлагают создать датчики для поиска сверхмассивных чёрных дыр путём обнаружения их прохождения. Если небольшая сверхтёмная частица проходит через какой-либо твёрдый материал, она оставляет за собой прямой длинный туннель с радиусом, сравнимым с радиусом сверхтёмной частицы. Ученые могут искать микротуннели в обычных материалах, которые мы находим вокруг себя, или использовать большие пластины из полированного металла.

Обнаружение сверхмассивных чёрных дыр может помочь разгадать некоторые важные космологические загадки и подтвердить существование тёмной материи. Кроме того, это может привести к новым открытиям в области физики высоких энергий и космологии.

Ученые десятилетиями изучали сверхмассивные чёрные дыры с тех пор, как в 1966 году российские исследователи Игорь Д. Новиков и Яков Зельдович предсказали их существование. Сверхмассивными черными дырами также интересовался Стивен Хокинг, чья работа в 1974 году привела к интересному открытию: черные дыры могут со временем испаряться.