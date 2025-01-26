 

Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка становится дотационной

26.01.2025, 1:40, Разное
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ВС РФ освободили уже более 65% Великой Новоселки. Над городской больницей поднят флаг России. Также освобожден Горсовет.

Небольшой котелок в южной части пгт уже ликвидирован. Ждем информацию о потерях (убитых/пленных) противника. Остатки сил противника из центра отползли на северо-западные окраины. В данный момент зачистка пгт продолжается.
Уже скоро Великая Новоселка вернется в родную гавань. В самой Великой Новоселке сохранились мирные жители. Как еще вчера было видно – некоторые помогали нашим бойцам освобождать свой н.п. После полного освобождения, им начнут оказывать гуманитарную помощь.

В дальнейшем, по мере оттеснения противника от Великой Новоселки, она станет важным логистическим узлом для наших войск, которые будут вести операции на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

Угледар окончательно становится тыловым городом.

Трансляция боевых действий как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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