Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка становится дотационной

ВС РФ освободили уже более 65% Великой Новоселки. Над городской больницей поднят флаг России. Также освобожден Горсовет.

Небольшой котелок в южной части пгт уже ликвидирован. Ждем информацию о потерях (убитых/пленных) противника. Остатки сил противника из центра отползли на северо-западные окраины. В данный момент зачистка пгт продолжается.

Уже скоро Великая Новоселка вернется в родную гавань. В самой Великой Новоселке сохранились мирные жители. Как еще вчера было видно – некоторые помогали нашим бойцам освобождать свой н.п. После полного освобождения, им начнут оказывать гуманитарную помощь.

В дальнейшем, по мере оттеснения противника от Великой Новоселки, она станет важным логистическим узлом для наших войск, которые будут вести операции на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

Угледар окончательно становится тыловым городом.

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Источник: Colonel Cassad

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