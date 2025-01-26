Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на мозг

Ученые из Кембриджского университета смогли глубже исследовать, как коронавирус воздействует на ствол головного мозга – жизненно важный центр управления всеми функциями организма.

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До сих пор исследователи могли изучать ствол головного мозга только во время посмертного вскрытия. Однако, с помощью новых сканеров магнитно-резонансной томографии (МРТ) мощностью 7 Тесла, они смогли получить детальные изображения воспалительных процессов в стволе головного мозга у живых людей.

В исследовании приняли участие 31 пациент, госпитализированных с COVID-19 в начале пандемии. Через 6,5 месяцев после выписки из больницы сканирование показало признаки воспаления в продолговатом мозге, мосту и среднем мозге – всех ключевых частях ствола мозга, участвующих в дыхании.

Ученые обнаружили, что воспаление в стволе головного мозга может объяснить многие из сохраняющихся симптомов, с которыми сталкиваются некоторые пациенты, включая одышку, усталость и боль в груди. Кроме того, изменения в стволе головного мозга могут привести к ухудшению психического здоровья из-за тесной связи между физическим и психическим здоровьем.

Авторы исследования полагают, что их подход теперь можно применять для лечения множества других заболеваний, например, рассеянного склероза. Возможность получить доступ к таким мощным сканерам в разгар пандемии позволила получить беспрецедентное представление о том, как вирус может воздействовать на мозг.

Ученые надеются, что их открытие поможет в борьбе с COVID-19 и другими заболеваниями, связанными с воспалением в стволе головного мозга.