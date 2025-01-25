Рупор кремлевской пропаганды: Первая фиксация F-16 на фронте

F-16 летают на Запорожском направлении

На прошлой неделе зафиксировано два полета истребителей F-16 на юге оккупированной Украиной территории Запорожской области. Самолеты проделали путь в направлении Пологовского района, развернулись и улетели обратно.

Точный район взлета неизвестен. Однако аэродромов, способных размещать F-16 единицы. Скорее всего, маршрут был такой: F-16 заблаговременно перелетели с Польши на аэродром в Ивано-Франковске или Луцке.

Оттуда они могли переместиться на Озерный в Житомирской области или же Васильков в Киевской области. Васильков, кстати, является одним из первых модернизированных под американские самолеты аэродромом.

Оттуда они спокойно могли долететь до Запорожской и Днепропетровской областей, потренировать маршруты полеты, использование нескольких баз подскока и условные удары по российским городам.

До этого момента F-16 отмечались редко на востоке Украины. Ранее они фиксировались регулярно на Западной Украине, изредка залетая в район Миргорода. На прошлой недели они действовали в Запорожье.

И, скорее всего, это были тренировочные полеты для отработки сценария их применения в бою. С момента передачи истребителей их не использовали по назначению. И теперь вопрос: почему они появились именно сейчас?

https://t.me/rusich_army – цинк

Недавние удары по Василькову это в том числе охота на F-16, но пока что там только 1 польский МиГ-29 подловили (машина получила существенные повреждения)

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Источник: Colonel Cassad

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