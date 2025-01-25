Двухэтажный жилой дом площадью 330 кв. м «напечатали» за 12 дней

Революционная 3D-печатная архитектура все активнее распространяется по миру. К успешным инновационным проектам вроде Wolf Ranch в США присоединился еще один — Grande Close, который был реализован в городе Лаута на востоке Ирландии компанией HTL.tech. Речь идет о двухэтажном доме, состоящем из трех отдельных секций общей площадью 330 кв. метров.

На его возведение ушло всего 12 рабочих дней. Основная часть корпуса была напечатана с помощью строительного 3D-принтера компании COBOD — BOD-2. Почти половина этого времени была затрачена непосредственно на печать стен. Также строителям удалось сэкономить материалы за счет высокой точности печати, обеспечившей бесшовное возведение внутренних элементов здания — перегородок и других.

В соответствие с цифровой моделью принтер BOD-2 послойно наносил цементную смесь, формируя структуру здания. На печать первого этажа ушла неделя и еще пять дней — на второй этаж, после чего строители установили крышу и смонтировали электропроводку.

В процессе возведения здания HTL.tech внесла некоторые корректировки в методику, что позволит в дальнейшем сократить время печати с 12 дней до девяти.

Источник — HTL.tech