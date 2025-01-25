Ураганы: насколько сильными они могут быть?

В последние годы наблюдается рост количества и интенсивности ураганов, что вызывает вопросы о том, есть ли предел их силе. Ученые давно пытаются понять, какие факторы ограничивают мощность этих природных явлений.

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Два исследования, проведенные в 1988 и 1995 годах (опубликованное в Journal of the Atmospheric Sciences), показали, что температура поверхности моря является одним из основных факторов, определяющих интенсивность урагана. Когда температура воды превышает 26,5 °C, океан начинает подавать достаточно энергии для питания и поддержания циклонических систем.

Однако количество доступного тепла не безгранично. Поскольку ураган продолжает извлекать энергию из океана, поверхностные воды охлаждаются, и это охлаждение ограничивает рост урагана. Это означает, что глобальное потепление может привести к увеличению частоты сильных ураганов, но не обязательно к ураганам с бесконечной скоростью.

Внутренняя структура урагана также играет важную роль в ограничении его силы. Этот механизм, хотя и временный, является ключевым для понимания изменчивости силы урагана.

Взаимодействие урагана с ветрами на высоте также ограничивает его интенсивность. Ветры на высоте могут нарушить циркуляцию системы, ослабив ее. Это явление, известное как вертикальный сдвиг, является внешним фактором, который может нарушить структуру урагана.

Исследования показали, что в атмосфере и структуре урагана существуют термодинамические пределы, которые будут действовать как тормоз даже в условиях изменения климата. Эти пределы могут быть превышены только в исключительных ситуациях, когда, например, происходят изменения вертикального сдвига и другие атмосферные факторы.

Согласно исследованиям, максимальная скорость, которую могут развивать ураганы, оценивается примерно в 320 км/ч. Однако такие ураганы, как «Патрисия» в 2015 году, достигли скорости 345 км/ч, что свидетельствует о том, что теоретический предел не является абсолютным и он может быть скорректирован с учетом изменения климата.

Таким образом, хотя изменение климата может увеличить частоту сильных ураганов, существование саморегулирующихся механизмов в природе создает определенный барьер, который нелегко преодолеть.