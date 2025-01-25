 

Пять секунд без кислорода: что бы произошло с Землей?

25.01.2025, 17:10, Разное
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В последнем выпуске известного YouTube-канала WhatIf («Что, если») команда исследователей рассмотрела один из самых интригующих вопросов: что бы произошло, если бы кислород на Земле исчез на 5 секунд? Результаты оказались просто ужасающими.

Фото из открытых источников

По данным телеканала, без кислорода огромные сооружения, такие как плотина Гувера в США или купол Пантеона в Риме, а также все остальное, сделанное из бетона, полностью разрушатся. Это происходит потому, что кислород является частью связующего вещества, из которого состоит бетон. Без него бетон превращается в «просто пыль».

Но это не все. Необработанный металл также мгновенно расплавится за эти 5 секунд. Озоновый слой, слой природного газа, который защищает нас от резких ультрафиолетовых лучей солнца, также состоит из кислорода. Без кислорода в течение пяти секунд наша кожа могла бы получить солнечные ожоги, а мы также подверглись бы повышенному риску развития рака кожи.

Команда WhatIf также заявляет, что пострадает не только наша кожа, но и наше внутреннее ухо. 21% давления нашего воздуха состоит из кислорода, и столь резкое изменение давления может привести к взрыву внутренних органов уха.

Без кислорода у нас также не будет энергии для неэлектрических транспортных средств, таких как автомобили и самолеты, а наше небо останется тёмным без кислорода в атмосфере. Хуже того, вся земная кора разрушится, как вы уже догадались, она тоже на 45% состоит из кислорода.

Зрители телеканала были шокированы этими результатами, и многие из них поделились своими мыслями в комментариях. Некоторые были шокированы, другие шутили, чтобы справиться с этой пугающей мыслью.

Стоит отметить, что WhatIf – это обычный развлекательный канал на YouTube. Это значит, полученные результаты не являются «точной наукой», а просто серией догадок, сделанных для того, чтобы заставить нас поразмышлять.

В любом случае, это интересная мысль, которая заставляет нас задуматься о важности кислорода в нашей жизни и о том, что бы произошло, если бы он исчез.


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