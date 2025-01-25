 

Илон Маск представил прогноз о том, каким будет транспорт через 50 лет

25.01.2025, 15:10, Разное
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На этой неделе на телешоу Такера Карлсона Илон Маск поделился своими прогнозами о будущем технологий. В эфире он говорил об искусственном интеллекте, «вирусе пробуждения» и многом другом. Однако основное внимание привлекли его заявления о будущем транспорта.

Фото из открытых источников

Маск известен своими смелыми прогнозами. В прошлом он утверждал, что в будущем на Земле будет 20 миллиардов роботов-гуманоидов. Теперь же он пошёл ещё дальше, заявив в X (ранее Twitter), что через 50 лет весь транспорт станет полностью автономным.

Пользователи сети разделились во мнениях. Одни поддерживают Маска, указывая на стремительное развитие технологий, сравнивая это с исчезновением стационарных телефонов после появления смартфонов. Другие же считают, что полная автономия транспорта лишит людей духа приключений и свободы выбора.

На недавнем мероприятии Tesla в Калифорнии Маск представил три новых высокотехнологичных продукта, включая неожиданный автономный пассажирский фургон. Мероприятие, названное «Мы, роботы», собрало 3,6 миллиона зрителей, которые стали свидетелями дебюта новейшего поколения человекоподобных роботов Tesla и «робовэна», вмещающего 20 человек.

«Автономное будущее наступило», – заявил Маск, демонстрируя 50 полностью автономных автомобилей, включая model Ys и Cybercab, все без водителей. Он также отметил, что беспилотные такси появятся уже к 2027 году и будут стоить менее 30 000 долларов, с эксплуатационными расходами всего 20 центов за милю.


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