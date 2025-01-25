Рупор кремлевской пропаганды: Каратисты-невозвращенцы
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Каратисты-невозвращенцы
Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на Украину после выступления на турнире в Венеции в конце декабря, сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.
Как заявил глава организации телеканалу "Общественное", семейная пара удалила все личные аккаунты в социальных сетях, на звонки спортсмены не отвечают. Попытки других спортсменов наладить с ними контакт ни к чему не привели.
Украинская федерация карате (УФК) уже лишила спортсменов членства в организации за "невозвращение на Украину и нарушение правил мобилизации". В ведомстве будут добиваться от Всемирной федерации карате (WFK) их пожизненной дисквалификации супругов и лишения всех спортивных наград.
http://vott.ru/entry/645290 – цинк
Свой главный в жизни бой они уже выиграли – смогли сбежать с Украины.
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Источник: Colonel Cassad
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