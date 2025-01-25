 

Рупор кремлевской пропаганды: Каратисты-невозвращенцы

25.01.2025, 14:45, Разное
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Каратисты-невозвращенцы

Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на Украину после выступления на турнире в Венеции в конце декабря, сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

Как заявил глава организации телеканалу "Общественное", семейная пара удалила все личные аккаунты в социальных сетях, на звонки спортсмены не отвечают. Попытки других спортсменов наладить с ними контакт ни к чему не привели.

Украинская федерация карате (УФК) уже лишила спортсменов членства в организации за "невозвращение на Украину и нарушение правил мобилизации". В ведомстве будут добиваться от Всемирной федерации карате (WFK) их пожизненной дисквалификации супругов и лишения всех спортивных наград.

http://vott.ru/entry/645290 – цинк

Свой главный в жизни бой они уже выиграли – смогли сбежать с Украины.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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