Люди впервые общались в осознанном сновидении, заявили ученые

Калифорнийский стартап REMspace, специализирующийся на улучшении сна и осознанных сновидений, впервые осуществил двустороннюю связь между людьми во время осознанного сновидения. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото из открытых источников

В ходе исследования два участника, находясь в разных домах, обменялись сообщениями, созданными с помощью уникального языка. Для этого REMspace использовала специально разработанное оборудование, включающее сервер, аппарат, Wi-Fi и датчики. Хотя компания не раскрыла все технические детали, известно, что устройство отслеживало мозговые волны участников и передавало данные на сервер. Как только один из участников входил в осознанное сновидение, сервер генерировал случайное слово и передавал его через наушники. Затем участник повторял это слово во сне, и ответ фиксировался на сервере.

Генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга заявил, что ещё вчера общение во сне казалось научной фантастикой, а завтра оно станет настолько привычным, что мы не сможем представить жизнь без этой технологии. Он уверен, что это открытие откроет двери для множества применений, от лечения психических расстройств до обучения определенным навыкам.

Однако, несмотря на успех эксперимента, технология ещё не была до конца изучена. REMspace признаёт, что предстоит провести тщательный анализ, прежде чем можно будет утверждать, что общение во сне действительно возможно.

Майкл Радуга известен своими амбициозными экспериментами. В 2023 году он попытался имплантировать микрочип в собственный мозг, чтобы контролировать сны. Этот крайне опасный эксперимент, проведенный без квалификации нейрохирурга, не одобрили многие исследователи и закончился удалением чипа в больнице. Тем не менее, Радуга остался верен своим идеям и теперь нацелен на создание технологии общения в реальном времени в осознанных сновидениях.

По его словам, быстрый сон и связанные с ним явления станут следующей крупной индустрией после искусственного интеллекта.