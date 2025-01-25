«Салават» разгромил «Сочи» в матче Континентальной Хоккейной Лиги ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Салават» разгромил «Сочи» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

25.01.2025, 12:37, Новости
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Очередной игровой день в КХЛ ознаменовал очередной неудачный матч в исполнении хоккейного клуба «Сочи».

Коллектив с побережья Черного моря еще перед началом сезона было сложно назвать претендентов на выход в плей-офф, однако к середине регулярки стало понятно, что дела обстоят намного хуже. Большинство российских бетторов подмечают тенденции в результатах таких команд, и используя промокоды на ставки, регулярно получают выгоду от неудачных матчей коллективов, по типу «Сочи».

Возвращение на домашнюю арену не помогло «Сочи», который продолжает замыкать турнирную таблицу западной конференции. Поражение от «Автомобилиста» 1:2 не стало сюрпризом, а вот результат следующего поединка против «Салавата» удивил хоккейную общественность.

Один из претендентов на победу в регулярке на Востоке «Салават» откровенно поиздевался над слабым оппонентом, отправив в его ворота 8 шайб. Их авторами стали Горшков, Ремпал (3 гола), Ливо (дубль), Тодд и Сучков. В ответ сочинцы лишь в самой концовке встречи забили гол престижа в исполнении Мачулина. Разгромная победа со счетом 8:1 позволяет уфимцам вернуться на вторую строчку восточной конфренеции.


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