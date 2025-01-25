«Салават» разгромил «Сочи» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

Очередной игровой день в КХЛ ознаменовал очередной неудачный матч в исполнении хоккейного клуба «Сочи».

Коллектив с побережья Черного моря еще перед началом сезона было сложно назвать претендентов на выход в плей-офф, однако к середине регулярки стало понятно, что дела обстоят намного хуже. Большинство российских бетторов подмечают тенденции в результатах таких команд, и используя промокоды на ставки , регулярно получают выгоду от неудачных матчей коллективов, по типу «Сочи».

Возвращение на домашнюю арену не помогло «Сочи», который продолжает замыкать турнирную таблицу западной конференции. Поражение от «Автомобилиста» 1:2 не стало сюрпризом, а вот результат следующего поединка против «Салавата» удивил хоккейную общественность.

Один из претендентов на победу в регулярке на Востоке «Салават» откровенно поиздевался над слабым оппонентом, отправив в его ворота 8 шайб. Их авторами стали Горшков, Ремпал (3 гола), Ливо (дубль), Тодд и Сучков. В ответ сочинцы лишь в самой концовке встречи забили гол престижа в исполнении Мачулина. Разгромная победа со счетом 8:1 позволяет уфимцам вернуться на вторую строчку восточной конфренеции.