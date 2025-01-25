Астрономы обнаружили «нечеловеческий внеземной разум» в нашей галактике

Телескопы на Земле, возможно, обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни. Об этом заявил известный режиссёр-документалист Саймон Холланд, который сотрудничал с BBC и проектами, финансируемыми НАСА.

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Согласно Холланду, программа поиска внеземных сигналов, поддерживаемая Оксфордским университетом, зафиксировала загадочный пятичасовой всплеск радиоволн, исходящий из области вокруг Проксимы Центавра — звезды, расположенной всего в 4,2 световых годах от Земли. Этот сигнал, который активно обсуждается с момента его обнаружения 29 апреля 2019 года, может стать первым свидетельством существования нечеловеческого разума в нашей галактике.

Команда из Оксфорда подтвердила, что в настоящее время анализирует источник сигнала, но воздерживается от преждевременных выводов. Холланд пояснил, что задержка с публикацией новостей связана с необходимостью более детального изучения полученных данных.

«Сигнал находится в зоне низкой информативности», — отметил Холланд, ссылаясь на термин, введённый скептиком Миком Уэстом, который описывает ситуации, когда минимальный объём данных делает практически невозможным исключение даже самых невероятных теорий.

Несмотря на технические трудности, связанные с анализом слабого сигнала, Холланд уверен, что есть все основания полагать, что сигнал действительно исходит от высокоразвитого инопланетного вида. Его уверенность подкрепляется информацией от старшего администратора радиотелескопа ЕС, который сообщил, что «мы обнаружили нечеловеческий внеземной разум в нашей галактике».

Эти сенсационные новости пришли от участников проекта Breakthrough Listen, инициированного в 2016 году израильским предпринимателем Юрием Мильнером. Проект, возглавляемый физиком доктором Эндрю Симионом из Оксфорда, направлен на поиск внеземного разума и является частью более широкой программы «Прорывные инициативы».

Пока что главный кандидат на роль послания от внеземной цивилизации, известный как BLC-1, был признан источником радиоволнового загрязнения, возможно, исходящего с Земли. Однако Холланд утверждает, что недавние данные могут изменить это мнение.

«Сигнал, вместо того чтобы быть гигантским гулом всего во Вселенной, который мы слышим через все радиотелескопы, обладает узким электромагнитным спектром», — объяснил Холланд.

Он подчеркнул, что это «единственный точечный источник», что делает маловероятным его земное происхождение.

Если эти утверждения подтвердятся, человечество может стоять на пороге одного из величайших открытий в истории — подтверждения существования внеземного разума. Остаётся только ждать официального заявления, которое обещают сделать в ближайшее время.