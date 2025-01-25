Грузовики-трансформеры: Новая волна мобильных банкетов в Китае

В последние годы в сельских районах Китая наблюдается необычное явление: грузовики, которые на первый взгляд кажутся обычными контейнеровозами, превращаются в полноценные банкетные залы. Эти инновационные транспортные средства, становятся все более популярными среди местных жителей, стремящихся организовать яркие и запоминающиеся мероприятия.

Фото из открытых источников

Недавно в китайских социальных сетях появилось видео, демонстрирующее, как один из таких грузовиков-трансформеров превращается в банкетный зал всего за шесть минут. Однако, как выяснилось, эти удивительные машины существуют уже давно. Впервые они появились в Внутренней Монголии, где мгновенно завоевали популярность, распространяясь затем по соседним провинциям, включая Хэйлунцзян, Цзилинь и Ганьсу. Сегодня их можно встретить и в более отдаленных районах: в северной Шаньси, северном Хэбэй и западном Шаньдун.

Грузовики-трансформеры представляют собой идеальное решение для сельских жителей, которые хотят провести свадьбу, местный фестиваль или вечеринку. Внутреннее убранство этих мобильных залов напоминает классический ресторан: здесь есть кондиционеры, большие проекционные экраны, а также аудио- и караоке-оборудование. Единственное, что отсутствует — это кухня, поэтому еду приходится готовить заранее и привозить на место.

Владелец одного из таких грузовиков Лю рассказывает, что аренда его 17,5-метрового транспортного средства стоит около 8000 юаней (примерно 1150 долларов) за два дня. Несмотря на то, что это приносит неплохую прибыль, Лю отмечает, что потребуется время, чтобы окупить вложенные в покупку грузовика 700 000 юаней (около 100 000 долларов). В зависимости от модификаций, стоимость таких грузовиков может превышать 1 миллион юаней (141 000 долларов).