«Минус на минус даёт плюс» – Слуцкий объяснил, почему либерал-демократы – не враги России

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ответил своим критикам и завистникам, утверждающим, что Либерально-демократическая партия угрожает российским традиционным ценностям и работает на распад страны.

Роль своей фракции Слуцкий описал фразой «минус на минус даёт плюс».

Слуцкий объяснил, что несмотря на название, его партия твёрдо и чётко поддерживает курс президента и правительства. По словам председателя, не стоит буквально воспринимать такие слова, как «либеральная» и «демократическая» только на основании того, что подобные слова используют «вскормленные западными сатанистами враги России и православия». Слуцкий приводит в пример такое животное, как морская свинка, которое не живёт в море и не относится к свиньям. Название ЛДПР он предложил толковать в таком же ключе.

– Советую вспомнить арифметику за первый класс, – говорит Слуцкий. – Два отрицательных числа при умножении дают очень большое положительное. Так и ЛДПР, синергируя энергию либерализма и демократии, в своей сумме – самая рьяная сторонница жёсткой руки. К тому же западные дипломаты, видя, что в Думе сидит либерально-демократическая партия, не могут обвинить нас в диктатуре и тирании. В общем, товарищи, не ищите врагов там, где их нет.

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