Спутники фиксируют необратимое повышение уровня моря на тихоокеанских островах

В ближайшие 50 лет малые островные государства южной части Тихого океана, такие как Тувалу, Кирибати и Фиджи, могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня моря. Этот тревожный прогноз был представлен научной группой НАСА и ведущими университетами, которые для анализа использовали спутниковые данные.

Фото из открытых источников / NASA Earth Observatory

Исследовательская команда, работающая в рамках междисциплинарной группы НАСА, создала карты высокого разрешения, которые показывают, какие районы островных государств будут подвержены наводнениям. Эти карты учитывают различные сценарии выбросов парниковых газов и помогают странам планировать усилия по смягчению последствий наводнений.

Молодёжный лидер из Тувалу и участница инициативы «Восходящие нации» Грейс Мэли описывает реальность, с которой сталкиваются жители её страны:

«Все в Тувалу живут на побережье или вдоль береговой линии, поэтому все сильно страдают от этого».

Уровень моря в Тихоокеанском регионе, по данным НАСА, продолжит повышаться в течение столетий, что приведёт к более частым наводнениям. К 2050 году на островах, наиболее подверженных риску, уровень моря поднимется как минимум на 15 см. Для Тувалу это означает увеличение числа дней наводнений с пяти до 25 в год, а для Кирибати — до 65.

Доктор Надя Виноградова Шиффер из НАСА отмечает, что новый инструмент прогнозирования наводнений показывает, как в ближайшие десятилетия может увеличиться частота и интенсивность наводнений. Исследования также показывают, что последствия повышения уровня моря будут различаться в зависимости от топографии и формы береговой линии.

Однако, как отметил Бен Хэмлингтон из Лаборатории реактивного движения НАСА, в этих странах не хватает данных с мест, что затрудняет точные прогнозы. Тем не менее, сочетание космических и наземных измерений может улучшить понимание последствий для стран Тихоокеанского региона.

Для таких мест, как Тувалу, это не просто вопрос предотвращения наводнений, а вопрос выживания нации.

«Будущее молодежи Тувалу уже поставлено на карту», — говорит Мали. «Изменение климата — это нечто большее, чем экологический кризис. Речь идет о выживании для таких стран, как Тувалу, и глобальной ответственности».