 

Спутники фиксируют необратимое повышение уровня моря на тихоокеанских островах

25.01.2025, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшие 50 лет малые островные государства южной части Тихого океана, такие как Тувалу, Кирибати и Фиджи, могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня моря. Этот тревожный прогноз был представлен научной группой НАСА и ведущими университетами, которые для анализа использовали спутниковые данные.

Фото из открытых источников / NASA Earth Observatory

Исследовательская команда, работающая в рамках междисциплинарной группы НАСА, создала карты высокого разрешения, которые показывают, какие районы островных государств будут подвержены наводнениям. Эти карты учитывают различные сценарии выбросов парниковых газов и помогают странам планировать усилия по смягчению последствий наводнений.

Молодёжный лидер из Тувалу и участница инициативы «Восходящие нации» Грейс Мэли описывает реальность, с которой сталкиваются жители её страны:

«Все в Тувалу живут на побережье или вдоль береговой линии, поэтому все сильно страдают от этого».

Уровень моря в Тихоокеанском регионе, по данным НАСА, продолжит повышаться в течение столетий, что приведёт к более частым наводнениям. К 2050 году на островах, наиболее подверженных риску, уровень моря поднимется как минимум на 15 см. Для Тувалу это означает увеличение числа дней наводнений с пяти до 25 в год, а для Кирибати — до 65.

Доктор Надя Виноградова Шиффер из НАСА отмечает, что новый инструмент прогнозирования наводнений показывает, как в ближайшие десятилетия может увеличиться частота и интенсивность наводнений. Исследования также показывают, что последствия повышения уровня моря будут различаться в зависимости от топографии и формы береговой линии.

Однако, как отметил Бен Хэмлингтон из Лаборатории реактивного движения НАСА, в этих странах не хватает данных с мест, что затрудняет точные прогнозы. Тем не менее, сочетание космических и наземных измерений может улучшить понимание последствий для стран Тихоокеанского региона.

Для таких мест, как Тувалу, это не просто вопрос предотвращения наводнений, а вопрос выживания нации.

«Будущее молодежи Тувалу уже поставлено на карту», — говорит Мали. «Изменение климата — это нечто большее, чем экологический кризис. Речь идет о выживании для таких стран, как Тувалу, и глобальной ответственности».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Черные дыры могут скрываться в астероидах, считают ученые

26.01 / Гребневики могут сливаться в одну особь, обнаружили ученые

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка становится дотационной

26.01 / Наша галактика может быть частью гигантской структуры

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Победители в Секторе Газа

26.01 / Мнение «аналитика»: О главном про «наших мальчиков» Z… А вы небось и не знали?

26.01 / Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на мозг

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Первая фиксация F-16 на фронте

25.01 / Ученые разработали препарат, заменяющий интенсивную тренировку

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: “Носферату”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика