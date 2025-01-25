Учёные представили звук смены магнитных полюсов Земли

Около 41 000 лет назад Земля пережила смену полярности магнитного поля, известную как событие Лашампа. В течение этого периода естественный магнитный щит планеты ослаб до 5% от его нынешней мощности, открывая путь для мощного потока космических лучей, проникающих в атмосферу. Теперь, впервые, учёные представили миру звуковую визуализацию этого загадочного явления.

Фото из открытых источников

Исследовательская группа из Датского технического университета и Немецкого исследовательского центра наук о Земле, используя данные о событии Лашампа и информацию миссии Swarm Европейского космического агентства, создала уникальную звуковую композицию, которая переносит нас в далёкое прошлое. Визуализация сопровождается стереозвуком, который можно описать как какофонию «знакомых и странных, почти инопланетных, звуков».

Звуковая дорожка, созданная исследователями, представляет собой комбинацию природных шумов — от падающих камней до скрипящей древесины, которые в равной степени достойны применения в фильмах ужасов. Этот звуковой ландшафт, скорее произведение искусства, чем реальное представление о том, как могло звучать событие, тем не менее, является захватывающим дополнением к визуализации.

Впервые звуковая композиция была представлена в Копенгагене, где система из 32 динамиков воспроизводила тревожный звук на городской площади. Каждый динамик передавал различные изменения в магнитном поле Земли, произошедшие за последние 100 000 лет.

Текущие исследования учёных, использующих данные трёх спутников (SW-A, SW-B и SW-C), позволяют глубже понять процессы, генерирующие магнитное поле Земли. Данные поступают из различных регионов планеты, включая кору, океаны и ионосферу, что помогает раскрыть динамику событий смены геомагнитного поля.

Европейское космическое агентство продолжает делиться новыми данными, связанными с изменениями магнитного поля, публикуя дополнительные материалы на своём веб-сайте.