 

Мнение «аналитика»: О мести Мелании… Дональд Трамп опять спалился?

25.01.2025, 6:35, Разное
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Это, конечно, было тонко. Очень тонко, ловко, изящно. И очень по-женски, а не по-бабьи.

Браво, Мелания #Трамп, браво!

Только очень умная #женщина способна именно так — без слёз, без споров, без скандалов — отомстить мужчине, который и сам далеко не дурак. И за которым — #власть, сила, #деньги…

Но месть совершена. Причём так, что и не подкопаешься.

Орудиями её стали строгое и лаконичное тёмно-синее пальто от Adam Lipps и жёсткая шлапка-гаучо от Eric Javits с широкими, загнутыми книзу полями, прикрывающими глаза. Всё!

Этого оказалось достаточно, чтобы стать примой и звездой на церемонии вступления в должность своего супруга. Ведь что осталось в памяти от инаугурации 45/47 президента #США? Не его речь и даже не триумфальное возвращение в Белый дом после четырёхлетнего перерыва, наполненного мутными интригами и жёсткой борьбой — событие, равного которому не было в американской истории более ста лет. Запомнилось только:
— Наряд первой леди, бурно обсуждаемый до сих пор;
— Провальная попытка поцелуя от её супруга, давшая повод новым пересудам;
— И то, как #мужчины с совокупным состоянием под триллион долларов пялились на сиськи 55-летней Лорен Санчес, словно подростки.

А ведь Дональд Трамп явно хотел, чтобы акт в ротонде Капитолия стал кульминацией его триумфа. Упс!

На чём же он спалился в этот раз, что Мелания отомстила так сурово?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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