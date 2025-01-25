 

Аргентинский город борется с нашествием попугаев

25.01.2025, 6:15, Разное
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В небольшом городке Иларио-Аскасуби, расположенном на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес, жизнь местных жителей превратилась в настоящий кошмар. Ежегодно сюда вторгаются десятки тысяч скалистых попугаев, нанося ущерб на миллионы долларов и создавая невыносимые условия для проживания.

Фото из открытых источников

Эти зеленопёрые гости облюбовали город для временного обитания, превращая жизнь его 5000 жителей в постоянную борьбу с последствиями их присутствия. Попугаи не только грызут электрические и интернет-провода, оставляя жителей без связи, но и загрязняют улицы своим помётом. Постоянный шум, издаваемый птицами днём и ночью, лишает людей покоя.

Местные власти неоднократно пытались решить проблему, используя шумовые бомбы и лазерные лучи для отпугивания пернатых захватчиков. Однако, попугаи быстро адаптировались к этим мерам, и теперь они не приносят результатов. Более жесткие методы борьбы запрещены, так как скальные попугаи являются охраняемым видом в Аргентине.

Согласно отчету Национального университета Сур, в Иларио-Аскасуби обитает около 70 000 попугаев. Летом они мигрируют на юг, но с возвращением их численность только увеличивается. Некоторые предлагают переселить колонию, но никто не знает, как это осуществить.

Интересно, что, несмотря на недовольство жителей, эксперты считают попугаев не захватчиками, а беженцами. По словам инженера-агронома Паоло Санчеса Анджонова, птицы были вынуждены покинуть свои естественные места обитания из-за вырубки лесов и расширения сельского хозяйства. Потеряв привычные источники пищи и убежища, они нашли новые в городах, где есть питьевая вода и зерно.


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