На месте съемок фильма об Индиане Джонсе обнаружили затерянную гробницу

Археологи сделали открытие под древним городом Петра в Иордании — в месте, которое многие помнят по финальным сценам третьего фильма об Индиане Джонсе. Несмотря на то, что в фильме Петра изображалась как вход в место, где хранится Святой Грааль, на самом деле этот город, которому более 2000 лет, скрывает свои тайны.

Фото из открытых источников

Недавно обнаруженная гробница, спрятанная под розовым песчаником, характерным для региона, стала одной из самых значительных находок в регионе за последние годы. Археологи обнаружили 12 скелетов и множество артефактов, возраст которых превышает 2000 лет. Удивительно, но среди находок оказалась керамическая чашка, поразительно похожая на Святой Грааль из знаменитого фильма.

Гробница была найдена с помощью георадара в районе, где несколько лет назад уже были обнаружены две другие гробницы. Однако, в отличие от большинства гробниц в Петре, которые были разграблены еще в древности, эта сохранилась в своем первозданном виде, предоставляя уникальную возможность для археологического исследования.

«Это чрезвычайно редкое открытие — за два столетия, что Петра исследуется археологами, ничего подобного раньше не находили», — заявил Джош Гейтс, ведущий нового сериала канала Discovery «Неизвестная экспедиция», который будет освещать раскопки. «Даже перед одним из самых известных зданий в мире еще предстоит сделать огромные открытия».