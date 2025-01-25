Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее
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Открытие группы астрономов проливает свет на древнюю структуру нашей галактики. Исследователи утверждают, что обнаружили изначальный диск звёзд возрастом более 13 миллиардов лет, из которого сформировался Млечный Путь. Исследование опубликовано в Nature Astronomy.
Фото из открытых источников
Млечный Путь, хотя и не является гигантом среди галактик, значительно превышает средний размер в нашей части Вселенной. Его текущее величие стало результатом поглощения более мелких звёздных скоплений. С помощью космического телескопа «Гайя» астрономы смогли идентифицировать звёзды, которые когда-то были частью этих поглощённых галактик.
Ключевым моментом в понимании истории Млечного Пути стало определение его первоначальной структуры. Это сложная задача, так как самые массивные звёзды давно сгорели, а уцелевшие меньшие звёзды перемешались. Тем не менее, команда под руководством доктора Маошэн Сяна из Академии наук Китая смогла выделить звёзды возрастом более 13 миллиардов лет и дать им имя — ПанГу.
ПанГу, по мнению учёных, содержал звёзды с совокупной массой в 3,7 миллиарда раз превышающей массу Солнца. Из них 2,2 миллиарда масс Солнца сохранились, остальные взорвались в результате сверхновых. Это составляет лишь 0,2 процента от текущей массы Млечного Пути, но значительно больше, чем у карликовых галактик.
Исследователи пришли к выводу, что Млечный Путь достиг пика звездообразования около 11 миллиардов лет назад. Это необычный путь для галактик, подобных нашей. Химический состав и пути формирования звёзд, образовавшихся до этого времени, заметно отличаются от более поздних.
Движение звёзд ПанГу показало, что изначальный диск был почти таким же высоким, как и широкий, но со временем сплющился до 10% от своей высоты. Это противоречит моделям, показывающим, что галактики часто формируются через жестокие столкновения. Млечный Путь, по-видимому, избежал таких бурных событий.
ПанГу — название, которое идеально подходит для этого древнего диска. В китайской мифологии ПанГу был богом, который разделил небо и землю. Это символично отражает роль, которую этот древний диск сыграл в формировании нашей галактики.
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