Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее

Открытие группы астрономов проливает свет на древнюю структуру нашей галактики. Исследователи утверждают, что обнаружили изначальный диск звёзд возрастом более 13 миллиардов лет, из которого сформировался Млечный Путь. Исследование опубликовано в Nature Astronomy.

Фото из открытых источников

Млечный Путь, хотя и не является гигантом среди галактик, значительно превышает средний размер в нашей части Вселенной. Его текущее величие стало результатом поглощения более мелких звёздных скоплений. С помощью космического телескопа «Гайя» астрономы смогли идентифицировать звёзды, которые когда-то были частью этих поглощённых галактик.

Ключевым моментом в понимании истории Млечного Пути стало определение его первоначальной структуры. Это сложная задача, так как самые массивные звёзды давно сгорели, а уцелевшие меньшие звёзды перемешались. Тем не менее, команда под руководством доктора Маошэн Сяна из Академии наук Китая смогла выделить звёзды возрастом более 13 миллиардов лет и дать им имя — ПанГу.

ПанГу, по мнению учёных, содержал звёзды с совокупной массой в 3,7 миллиарда раз превышающей массу Солнца. Из них 2,2 миллиарда масс Солнца сохранились, остальные взорвались в результате сверхновых. Это составляет лишь 0,2 процента от текущей массы Млечного Пути, но значительно больше, чем у карликовых галактик.

Исследователи пришли к выводу, что Млечный Путь достиг пика звездообразования около 11 миллиардов лет назад. Это необычный путь для галактик, подобных нашей. Химический состав и пути формирования звёзд, образовавшихся до этого времени, заметно отличаются от более поздних.

Движение звёзд ПанГу показало, что изначальный диск был почти таким же высоким, как и широкий, но со временем сплющился до 10% от своей высоты. Это противоречит моделям, показывающим, что галактики часто формируются через жестокие столкновения. Млечный Путь, по-видимому, избежал таких бурных событий.

ПанГу — название, которое идеально подходит для этого древнего диска. В китайской мифологии ПанГу был богом, который разделил небо и землю. Это символично отражает роль, которую этот древний диск сыграл в формировании нашей галактики.