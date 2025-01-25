 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

25.01.2025, 0:55, Разное
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Трамп несет (https://t.me/geranium_chronicles/12573) ахинею про гиперзвуковое оружие.

– У русских есть гиперзвуковое оружие, у нас нет.
– Потому что при Обаме они украли… Россия украла чертежи…
– У нас?
– У нас. Один очень плохой человек (Прим.редакции – редиска) отдал им чертежи. А они были наши! Я отдал приказ о создании гиперзвукового оружия и мы сейчас создаем даже турбогиперзвуковое оружие, которое еще совершеннее. И скоро оно у нас будет. Правда, Россия уже его создала и имеет. Потому что они украли это во время администрации Обамы. Не при Байдене, а именно при Обаме. При Байдене они скорее всего тоже наворовали разного, но мы еще об этом узнаем. И вот… украв нашу гиперзвуковую технологию, они создали гиперзвуковые ракеты!

Именно поэтому США так до сих пор и не смогли поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты. Потому что все чертежи украли. Русские украли. Поэтому так долго. Потому что Петров и Боширов.

На деле, ученые РФ просто творчески доработали еще советский задел разработок и смогли вывести РФ на первое место в мире по гиперзвуку, причем у нас уже давно речь идет не о прототипах, а о обкатанных и поставленных на вооружение полноценных гиперзвуковых системах. В отличие от США, которые пока еще застряли на этапе испытаний.

Надо понимать, Китай тоже украл чертежи. И Иран. И КНДР. и хуситы.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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