Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

Трамп несет (https://t.me/geranium_chronicles/12573) ахинею про гиперзвуковое оружие.

– У русских есть гиперзвуковое оружие, у нас нет.

– Потому что при Обаме они украли… Россия украла чертежи…

– У нас?

– У нас. Один очень плохой человек (Прим.редакции – редиска) отдал им чертежи. А они были наши! Я отдал приказ о создании гиперзвукового оружия и мы сейчас создаем даже турбогиперзвуковое оружие, которое еще совершеннее. И скоро оно у нас будет. Правда, Россия уже его создала и имеет. Потому что они украли это во время администрации Обамы. Не при Байдене, а именно при Обаме. При Байдене они скорее всего тоже наворовали разного, но мы еще об этом узнаем. И вот… украв нашу гиперзвуковую технологию, они создали гиперзвуковые ракеты!

Именно поэтому США так до сих пор и не смогли поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты. Потому что все чертежи украли. Русские украли. Поэтому так долго. Потому что Петров и Боширов.

На деле, ученые РФ просто творчески доработали еще советский задел разработок и смогли вывести РФ на первое место в мире по гиперзвуку, причем у нас уже давно речь идет не о прототипах, а о обкатанных и поставленных на вооружение полноценных гиперзвуковых системах. В отличие от США, которые пока еще застряли на этапе испытаний.

Надо понимать, Китай тоже украл чертежи. И Иран. И КНДР. и хуситы.

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Источник: Colonel Cassad

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