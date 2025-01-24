 

В Китае обнаружили нефритового дракона в древней гробнице

24.01.2025, 23:20, Разное
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Исследователи из Китая обнаружили нефритового дракона в 5000-летней гробнице, расположенной в городе Чифэн. Этот уникальный артефакт, длиной 15,8 сантиметров и шириной 9,5 сантиметров, был найден в круглой гробнице с квадратным алтарем.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

По информации государственного информационного агентства Синьхуа, в гробнице также были обнаружены человеческие останки и множество керамических изделий, включая чашки, тазы и горшки в форме треножников. Эти находки помогают лучше понять обычаи и ритуалы древних людей, которые населяли эти земли от 5000 до 5100 лет назад.

Фото из открытых источников / Нефритовый дракон, найденный в каменной гробнице в городе Чифэн / Синьхуа

Культура Хуншань известна своими достижениями в сельском хозяйстве и архитектуре, а также созданием замысловатых артефактов. Новый нефритовый дракон стал самым крупным из когда-либо найденных, что подчеркивает мастерство древних мастеров и их художественное видение.

Однако, как отметил Гидеон Шелах-Лави, профессор восточноазиатских исследований в Еврейском университете в Иерусалиме, открытие, хотя и впечатляющее, не является уникальным. Он указал на то, что ранее в других гробницах культуры Хуншань находили аналогичные артефакты. Также профессор подчеркнул, что исследователи не могут с уверенностью утверждать, что найденные нефритовые драконы действительно изображают драконов, так как их значение в неолитическую эпоху остается неясным.

«Мы действительно не знаем, что они значили в период неолита, поэтому называть их драконами — анахронизм», — отметил Шелах-Лави.

Гробница, в которой были найдены артефакты и останки, представляет собой ритуальное сооружение, в котором находятся могилы конкретных людей. Подобные структуры были обнаружены и при предыдущих раскопках на другом археологическом объекте под названием Нюхэлян.

Археологи продолжают работу, надеясь раскрыть новые тайны, скрытые под слоями земли.


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