Ученые обнаружили у гекконов скрытое «шестое чувство»

Учёные из Мэрилендского университета в своем недавнем исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, выяснили, что гекконы обладают уникальной способностью улавливать низкочастотные вибрации с помощью специализированной части своего внутреннего уха — саккулюса.

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Соавтор исследования и профессор биологии UMD Кэтрин Карр объясняет, что традиционное восприятие звуков у животных связано с воздухом, однако гекконы используют другой путь, который обычно отвечает за равновесие, для улавливания вибраций, распространяющихся через землю или воду.

«Наши результаты проливают свет на эволюцию слуховой системы, показывая, как она развивалась от водных видов к наземным», — добавила она.

Открытие также ставит под сомнение устоявшиеся представления о рептилиях как «глухих» или «немых». Ведущий автор исследования, кандидат наук Давэй Хан, отметил, что возможность общения через вибрационные сигналы меняет представление о сенсорном восприятии животных.

«Мы можем переосмыслить, как змеи и ящерицы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой», — заявил он.

Исследование подчеркивает, что слуховые механизмы гекконов могут быть более сложными, чем считалось ранее. Мешочек, который есть у амфибий и рыб, теперь демонстрирует свою роль и у рептилий, что указывает на постепенное развитие слуховых систем. Это открытие также может иметь значительные последствия для понимания эволюции слуха у других животных и даже у человека.

Доктор Карр провела аналогию с ощущением музыки на рок-концерте, когда вибрации проникают в тело, подчеркивая, что слух и равновесие могут быть тесно связаны. Это открытие позволит больше узнать о взаимодействии между слухом и равновесием, особенно в контексте нарушений, например, при возникновении головокружений.

По мере того как учёные продолжают исследовать эти механизмы, открывается перспектива получения новых знаний о сенсорных системах как животных, так и людей.

«Результаты этого исследования выходят за рамки изучения рептилий», — резюмировал Хан. «Мы получаем более полную картину того, как животные воспринимают и взаимодействуют с окружающей средой, и, возможно, новые представления о наших сенсорных ощущениях».