Женщина вызвала полицию из-за нашествия енотов

В небольшом американском городке Поулсбо, штат Вашингтон, произошел необычный инцидент, который стал настоящей проблемой для местной жительницы. На её участок вторглось около 100 агрессивных енотов, требовавших еды.

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Женщина, имя которой не раскрывается, кормила енотов на протяжении 35 лет, однако за последние шесть недель число этих пушистых грызунов на её участке начало стремительно расти. Вскоре она обнаружила, что не может спокойно выйти из дома, так как еноты стали проявлять агрессию, царапая двери и окружая её машину, когда она пыталась покинуть территорию.

«Она сообщила, что еноты стали всё более настойчивыми и агрессивными, требуя еду. Они преследуют её днём и ночью, царапают снаружи дома и окружают её, когда она пытается выйти», — пояснил представитель офиса шерифа Поулсбо Кевин Маккарти.

По его словам, еноты воспринимали участок как источник пищи и продолжали возвращаться в надежде на угощение.

Хотя еноты являются обычным явлением в этом районе, полиция была поражена количеством животных, собравшихся на одном участке. Это выглядело так, будто в мире енотов распространилась информация о бесплатном фуршете, и каждый из них хотел стать его частью.

«Это неприятная ситуация, которую она сама создала, и теперь ей приходится с ней справляться», — отметил Маккарти.

Он подчеркнул, что хотя кормление диких животных не является незаконным, это крайне не рекомендуется. Животные быстро привыкают к легкой пище и становятся зависимыми от людей, что может привести к различным проблемам, включая распространение болезней.

После того как жительница прекратила кормить енотов, их количество на её участке начало сокращаться, и вскоре она снова смогла свободно передвигаться по своей территории. Власти надеются, что этот инцидент станет уроком для неё и других жителей, призывая всех не кормить диких животных.