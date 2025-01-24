Столичное «Динамо» вырывает победу у «СКА», проигрывая по ходу матча «-3» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Столичное «Динамо» вырывает победу у «СКА», проигрывая по ходу матча «-3»

24.01.2025, 17:25, Новости
Теги: ,

23 января 2025 года в Континентальной Хоккейной Лиге состоялось яркое противостояние между «СКА» и «Динамо Москва».

Зрители, пришедшие на этот матч, явно не пожалели об этом, ведь команды устроили настоящий праздник хоккея с большим количеством заброшенных шайб. Такие события точно нельзя пропускать не только обычным зрителям, но и бетторам, а промокод бет бум поможет выгодно их использовать.

В первом периоде команды играли осторожно, предпочитая сохранить свои ворота в неприкосновенности. А вот во втором игровом отрезке «СКА» провел феноменальный отрезок в 7 минут, в течение которого отправил в ворота соперника три безответных шайбы за авторством Григоренко, Грицюка и Карпухина. Однако еще до второго перерыва «Динамо» успело сократить отставание до минимума благодаря усилиям Сикуры и Пакетта.

В заключительном периоде питерская публика пребывала в шоке – «динамовцы» еще трижды поразили ворота хозяев – голы Чернова, Ильенко и Швец-Рогового принесли столичному коллективу волевую победу со счетом 5:3. Для «СКА» это очередное обидное поражение, и методы работы Романа Ротенберга все больше вызывают вопросы у руководства питерской команды.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Золото на масс-старте, встреча «Полета» с «Факелом», золото Халили и другие события Рыбинска

21.01 / Что ожидать от очередного розыгрыша Лиги конференций УЕФА?

14.01 / ОДК-Сатурн укрепляет спортивный дух сотрудников

10.01 / Спортивные события Рыбинска в первых числах января 2025 года

26.12 / Как ХК «Локомотив» из Ярославля обыграл СКА и «Сочи»

12.12 / Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»

11.12 / Арсен Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года

11.12 / К Дню рождения ГЭС в Рыбинске прошли спортивные турниры

10.12 / Успехи полицейских Рыбинска в турнире по плаванию, победа на первенстве Азии и другие новости Рыбинска

27.11 / Серебро на чемпионате РФ по плаванию, серебро рыбинского самбиста на Кубке России, как скачать 1xBet и другие новости Рыбинска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика