Столичное «Динамо» вырывает победу у «СКА», проигрывая по ходу матча «-3»

23 января 2025 года в Континентальной Хоккейной Лиге состоялось яркое противостояние между «СКА» и «Динамо Москва».

Зрители, пришедшие на этот матч, явно не пожалели об этом, ведь команды устроили настоящий праздник хоккея с большим количеством заброшенных шайб. Такие события точно нельзя пропускать не только обычным зрителям, но и бетторам, а промокод бет бум поможет выгодно их использовать.

В первом периоде команды играли осторожно, предпочитая сохранить свои ворота в неприкосновенности. А вот во втором игровом отрезке «СКА» провел феноменальный отрезок в 7 минут, в течение которого отправил в ворота соперника три безответных шайбы за авторством Григоренко, Грицюка и Карпухина. Однако еще до второго перерыва «Динамо» успело сократить отставание до минимума благодаря усилиям Сикуры и Пакетта.

В заключительном периоде питерская публика пребывала в шоке – «динамовцы» еще трижды поразили ворота хозяев – голы Чернова, Ильенко и Швец-Рогового принесли столичному коллективу волевую победу со счетом 5:3. Для «СКА» это очередное обидное поражение, и методы работы Романа Ротенберга все больше вызывают вопросы у руководства питерской команды.