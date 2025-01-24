Астероиды могут стать источником пищи для астронавтов, считают ученые

Исследователи из Института изучения Земли и космоса Западного университета сделали шаг к решению одной из главных проблем длительных космических миссий: обеспечению астронавтов продовольствием. Они нашли способ производить съедобную биомассу с помощью микробов и органических соединений, содержащихся в астероидах. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Astrobiology.

Фото из открытых источников

Группа исследователей, возглавляемая Эриком Пилсом, утверждает, что для успешного изучения Солнечной системы необходимо сократить зависимость от доставки продуктов с Земли. В настоящее время экипаж Международной космической станции (МКС) полагается на регулярные поставки, что является дорогостоящим и сложным процессом. Хотя сельское хозяйство в космосе возможно, оно также представляет собой немалые трудности. Поэтому исследователи предлагают использовать космические ресурсы в качестве источника пищи.

Метод, предложенный учеными, основан на пиролизе — процессе, при котором органические соединения, содержащиеся в астероидах, расщепляются при высокой температуре в бескислородной среде. Полученные углеводороды могут быть скормлены микробам, которые перерабатывают органический материал в питательную биомассу.

Исследователи обратили внимание на углеродистые хондриты — типе астероидов, содержащих до 10,5% воды и значительное количество органических веществ. К ним также относится астероид Бенну, который был исследован миссией НАСА OSIRIS-REx в 2018 году. Образцы, собранные в ходе этой миссии, были доставлены на Землю в сентябре 2023 года для дальнейших исследований.

Учёные уже проводят расчёты потенциального урожая продуктов питания, которые можно получить с помощью предложенных методов. По их оценкам, астероиды типа Бенну могут обеспечить от 50 до 6550 метрических тонн съедобной биомассы, что достаточно для питания астронавтов от 600 до 17 000 лет. Минимальная оценка основана на использовании только алифатических углеводородов, в то время как максимальная предполагает переработку всего нерастворимого органического вещества.

Таким образом, добыча полезных ископаемых на астероидах может усовершенствовать длительные космические путешествия, позволяя астронавтам питаться местными продуктами, а не загружать свои корабли запасами с Земли. Однако для реализации этой идеи необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как будет происходить добыча и переработка астероидов, а также будет ли полученная пища безопасной и вкусной.

«Судя по нашим результатам, использование углерода из астероидов как распределённого источника пищи для исследователей Солнечной системы выглядит многообещающе, но требует значительных усилий для дальнейшей работы», — заключили учёные.