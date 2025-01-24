Мнение «аналитика»: О подступившей катастрофе в одном фото… Всё проср@ли?

На этот снимок и сейчас невозможно глядеть без фантомной боли. А ведь уже полвека прошло!

Хотя чего там разглядывать, в этой незатейливой жанровой сценке, где трое мужчин, друзей по жизни празднуют общий успех. Какая мимика! Какие лица…

Сейчас, в наши дни, такое было бы уже совершенно невозможным.

И в этом заключается вся глубина трагедии, связанной с распадом #СССР.

Надеюсь, героев узнали все. Но для «поколения ЕГЭ» расставлю галочки в клеточки.

На снимке певец Муслим Магомаев, дирижёр Евгений Светланов и композитор Арно Бабаджанян радуются овациям на премьере песни «Свадьба», ставшей народной. Её пели в городах и сёлах, кишлаках и аулах, на хуторах и в стойбищах.

Сейчас, конечно же, такое невозможно. Нет, не шлягер, объединяющий столицу и провинцию, народы и национальности, а вот это — единство.

Ну кто в наши дни может вообразить, что армянин, азербайджанец и русский сообща чему-то радуются?

А русский с украинцем?

Проср@ли главное?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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