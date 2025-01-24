 

Москва избавится от бесплатных парковок к 2026 году

24.01.2025, 15:33, Разное
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Москва готовится к новым преобразованиям в рамках концепции «модернизации городской среды». Заместитель мэра и руководитель Дептранса Максим Ликсутов объявил о полном исключении бесплатных парковочных мест в столице.

– Москва – это современный мегаполис, а в современном мегаполисе бесплатных парковок быть не должно. Если у вас есть машина – будьте готовы платить за комфорт, – заявил чиновник.

По новому проекту, к 2026 году даже дворовые территории будут оборудованы знаками платной парковки. Единственным вариантом избежать ежедневных трат станет приобретение машиноместа. Власти обещают, что на начальном этапе введут переходный период с «символической» стоимостью парковки – всего от 100 до 1000 рублей в сутки в зависимости от округа. Однако эта мера будет временной.

– Постепенное повышение тарифов, а также отмена льгот для инвалидов и многодетных семей позволит горожанам адаптироваться и обеспечит средства для благоустройства, которое сделает Москву ещё более привлекательной, – отметил Ликсутов.

Чиновник подчеркнул, что цель реформы – не обогатить городской бюджет, а улучшить эстетический облик города и стимулировать москвичей пересаживаться на общественный транспорт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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