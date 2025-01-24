В Италии создали технологию зарядки аккумулятора электромобиля, используя «энергию вакуума»

В Италии модифицированный электромобиль Renault Twizy показал впечатляющие результаты благодаря системе энергоснабжения E-Cat. В ходе шестичасового испытания плотность энергии аккумулятора этого электромобиля увеличилась с 62% до 83%.

Фото из открытых источников

Демонстрация состоялась на гоночной трассе Circuito Internazionale di Latina, где две модели Renault Twizy прошли испытания. Одна из них, оснащенная инновационной системой E-Cat, продемонстрировала впечатляющие характеристики. В то время как стандартный автомобиль с зарядом 96% остановился после 72 километров, модифицированный Twizy проехал 203 километра.

Система E-Cat, разработанная итальянской корпорацией Leonardo, позволяет непрерывно заряжать аккумулятор во время движения. По словам компании, эта технология обеспечивает круглосуточную, экологичную подачу электроэнергии без выбросов и использования топлива.

Фото из открытых источников

Генеральный директор Leonardo Андреа Росси отметил: «Мы продемонстрировали, что можем вырабатывать достаточно электроэнергии для поддержания и увеличения заряда аккумулятора с течением времени».

Важным компонентом системы является SKL NGU Power Cell, который, как утверждается, вырабатывает электричество из энергии вакуума и поля нулевой энергии — источника, доступного во всей Вселенной. Один элемент NGU диаметром всего 60 мм может непрерывно производить 10 Вт электроэнергии в течение более 10 лет, не зависимо от внешних условий.

Компания Leonardo подчеркивает, что технология E-Cat может быть использована не только для электромобилей, но и в быту, на предприятиях и в промышленности для освещения, отопления и питания различных устройств. Возможность объединения нескольких генераторов NGU открывает перспективы для создания мощных и гибких источников энергии.