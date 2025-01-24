Как поменялся климат на Земле за последние 500 миллионов лет

Недавнее исследование, проведенное учеными из Смитсоновского института и Университета Аризоны, проливает свет на климатические изменения, происходившие на Земле на протяжении последних 500 миллионов лет. Согласно данным, средняя температура поверхности планеты колебалась и порой превышала ранее установившиеся значения.

Фото из открытых источников

Исследование, опубликованное в журнале Science, представляет собой одно из самых масштабных исследований в своей области. Палеобиологи Скотт Винг и Брайан Хубер, а также палеоклиматолог Джессика Тирни, отметили, что найти образцы, сохранившие температурные показатели за столь длительный период, было непросто.

«Мы были ограничены в том, как далеко могли вернуться», – говорит Тирни.

Первоначально работа, опубликованная в 2020 году, реконструировала температурные изменения за последние 66 миллионов лет. Однако новый подход, использующий метод ассимиляции данных, позволил значительно расширить этот временной диапазон. Ученые объединили более 150 000 ископаемых свидетельств с современными климатическими моделями, что дало возможность создать более полное представление о древнем климате.

Полученные данные показывают, что температура Земли была тесно связана с уровнем углекислого газа в атмосфере. В самые жаркие периоды средняя температура достигала 36 градусов Цельсия, что значительно выше нынешних 15 градусов Цельсия. На протяжении всей истории планеты температура менялась от 11 до 36 градусов Цельсия.

Исследование подчеркивает важность углекислого газа как главного фактора, влияющего на климатические изменения.

«Когда содержание CO2 низкое, температура холодная; когда содержание CO2 высокое, температура высокая», – объясняют ученые.

По словам Скотта Винга, «если вы изучите последние два миллиона лет, вы не найдете ничего похожего на то, что мы ожидаем в 2100 или 2500 году».

Он подчеркивает, что для лучшего понимания будущих климатических изменений необходимо обратиться к более древним периодам, когда температура на Земле была значительно выше.

Несмотря на то что в прошлом температура была выше, чем сегодня, это не снижает угрозу глобального потепления. Ученые подчеркивают, что скорость, с которой происходит изменение климата в настоящее время, значительно превышает любые исторические темпы потепления.