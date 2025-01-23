 

Рупор кремлевской пропаганды: Повесточная Перестройка

23.01.2025, 23:05, Разное
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Сообщают, что CNN сокращает сотрудников и будет корректировать формат работы.
Ряд американских корпораций сокращают отделы отвечавшие за "разнообразие и инклюзивность".
В феврале-марте будет пик аудита расходов на некоммерческие организации отвечавшие за "повесточку", которые получали деньги от гос.структур США.
Со вчерашнего дня в гос.структурах запрещены отделы "инклюзивности и разнообразия", удалены или удаляются сайты и страницы гос.органов в соц.сетях посвященные "повесточке".

Зачистка будет идти как в государственном, так и корпоративнм секторе. 

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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