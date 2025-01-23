Рупор кремлевской пропаганды: Повесточная Перестройка

Сообщают, что CNN сокращает сотрудников и будет корректировать формат работы.

Ряд американских корпораций сокращают отделы отвечавшие за "разнообразие и инклюзивность".

В феврале-марте будет пик аудита расходов на некоммерческие организации отвечавшие за "повесточку", которые получали деньги от гос.структур США.

Со вчерашнего дня в гос.структурах запрещены отделы "инклюзивности и разнообразия", удалены или удаляются сайты и страницы гос.органов в соц.сетях посвященные "повесточке".

Зачистка будет идти как в государственном, так и корпоративнм секторе.

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Источник: Colonel Cassad

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