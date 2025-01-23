Метеорит размером с «четыре Эвереста» повлиял на развитие жизни на Земле 3,26 миллиарда лет назад

Команда геологов под руководством доктора Нади Драбон из Гарвардского университета, обнаружила нечто новое о древнем столкновении, произошедшем 3,26 миллиарда лет назад. Это событие, обозначенное как S2, представляет собой одно из самых значительных столкновений в истории нашей планеты, и его последствия могли сыграть ключевую роль в развитии ранней жизни на Земле.

Фото из открытых источников

По словам ученых, метеорит, обрушившийся на Землю, был в 200 раз больше астероида, который уничтожил гигантских динозавров, и его размер можно сравнить с «четырьмя Эверестами». Это колоссальное столкновение вызвало мощное цунами, которое разрушило экосистему и изменило облик Земли.

Доктор Драбон и её команда проводили исследования на Барбертонском зеленокаменном поясе в Южной Африке, где сохранились геологические свидетельства этой эпохи. Тщательный анализ образцов горных пород и их химического состава позволил ученым реконструировать события, связанные с падением метеорита.

«Представьте, что вы стоите у побережья Кейп-Кода, на мелководье. Это среда с низким уровнем энергии, без сильных течений. И вдруг мимо вас проносится гигантское цунами, разрывая морское дно», — описывает Драбон последствия столкновения.

Мощное цунами не только нарушило движение воды в океане, но и перенесло обломки с суши на побережье, создавая новые условия для жизни.

Несмотря на катастрофические последствия, исследование показывает, что столкновение с метеоритом S2 могло оказаться не таким разрушительным для жизни, как считалось ранее. Высвобожденные в результате удара питательные вещества, такие как фосфор и железо, стали необходимыми для роста одноклеточных организмов, включая бактерии, перерабатывающие железо. Цунами перенесло железо из глубин океана на мелководье, а метеорит привнес фосфор, что создало благоприятные условия для развития жизни.

«Мы считаем, что ударные события губительны для жизни», – говорит Драбон. «Но это исследование показывает, что такие события могли быть полезны для жизни, особенно на ранних этапах. Они могли способствовать процветанию жизни».

В Барбертонском зеленокаменном поясе сохранились свидетельства восьми древних столкновений, включая S2. Команда доктора Драбона продолжит свои исследования, стремясь больше узнать о ранней истории Земли и её эволюции.