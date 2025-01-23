Самые древние города в мире, где до сих пор живут люди

Некоторые из древнейших городов мира давно исчезли, но эти старожилы продолжают удивлять своей стойкостью.

Фото из открытых источников

Иерихон, расположенный на территории современного Западного берега, претендует на звание старейшего сохранившегося города в мире. Археологические исследования показывают, что этому древнему городу около 11 000 лет, а его знаменитые стены, возможно, были возведены около 9000 года до нашей эры. Однако, несмотря на этот внушительный возраст, вопрос о том, был ли Иерихон постоянно заселён, остаётся открытым. Некоторые источники утверждают, что на протяжении веков город оставался безлюдным, что ставит под сомнение его статус как постоянного населённого пункта.

Древние сооружения Иерихона находятся не в современном городе, а в Телль-эс-Султане, расположенном всего в двух километрах к северу от его центра. Это место стало настоящей археологической сокровищницей, позволяющей больше узнать о жизни людей, населявших этот регион в далёком прошлом.

Фото из открытых источников / Иерихон

Не менее интересные находки были сделаны и в других частях Ближнего Востока. Например, столица Сирии Дамаск, также может похвастаться своими древними корнями.

Фото из открытых источников / Дамаск

Раскопки на его окраинах показали, что здесь люди жили ещё в 8000–10 000 годах до нашей эры. Однако, как и в случае с Иерихоном, статус Дамаска как крупного муниципалитета был достигнут лишь в третьем тысячелетии до нашей эры.

Фото из открытых источников / Алеппо

Алеппо, ещё один сирийский город, также имеет богатую историю, начиная с X века до нашей эры. Несмотря на то что точные даты его постоянного заселения остаются неясными, известно, что во втором тысячелетии до нашей эры он уже стал важным центром городской жизни, находясь на пересечении ключевых торговых путей.

Фото из открытых источников / Файюм

Перемещаясь в Египет, мы находим Файюм, основанный древними египтянами как Шедет и известный грекам как «Крокодилополис». Здесь, на берегах Нила, люди жили ещё в 7200 году до нашей эры, а первое сельскохозяйственное поселение появилось в шестом тысячелетии до нашей эры. Это делает Файюм старейшим городом Египта и одним из древнейших поселений в Африке.

Не стоит забывать и о других претендентах на звание старейших городов: Библос и Бейрут в Ливане, а также Сузы в Иране, которые также имеют свои древние корни и интересные истории.