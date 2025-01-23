Мнение: Британия – несостоявшееся государство, деиндустриализация Британии и британская ставка на ИИ

1. Термин «несостоявшееся государство» придумали на Западе в 1990-х годах в качестве геополитической страшилки. Идея была в том, что надо слушать мудрые советы Запада и создавать у себя модные демократические институты, в противном случае государство обанкротится, развалится и станет «несостоявшимся».

В число «несостоявшихся» государств западные эксперты регулярно пытались включить и Россию — мы после 1998 года сильные и суверенные государственные институты вовсю строили, однако делали мы это без уважения, то есть без назначения западных советников и иностранных агентов на ключевые посты.

И вот на календаре 2025 год, а слабая Россия, которая в западном «рейтинге недееспособности государств» находится в зоне более высокого риска, чем Британия или США, спокойно выдерживает десятки тысяч санкций в условиях СВО. Тем временем бывший британский премьер-министр Лиз Трасс публично заявляет, что Великобритания является несостоявшемся государством, и британцы начинают это осознавать (ссылка):



Трасс указала на то, что раньше британцы жаловались на «самую бесполезную кучку политиков в мире», которых можно было просто выгнать и заменить на новых. Однако, как отмечает она, ситуация в стране после перестановок во власти «не улучшается, потому что фундаментальная проблема заключается именно в самом государстве».

И действительно, Соединённое королевство по-прежнему находится под угрозой развала: как минимум в Шотландии уже готовы провести новый референдум о независимости. Британское содружество также продолжает медленно распадаться, при этом Дональд Трамп открыто посягает на Канаду, главой которой формально является британский король.

2. В экономике дела у Британии обстоят ещё хуже, чем в политике. К примеру, британская химическая промышленность чувствует себя даже хуже, чем немецкая. Дают о себе знать последствия разрыва отношений с Россией: на дорогом американском сырье производство химии может в лучшем случае прозябать.

За последние 5 лет в Британии закрылось 10 крупных предприятий химпрома, при этом новых в стране не строилось уже «на протяжении целого поколения». Представители отрасли указывают, что цены на энергию в Великобритании за те же 5 лет выросли вдвое, и они теперь в 5 раз выше, чем в США. Как будто этого мало, британские и европейские компании обложены дополнительно обязательствами «снижать эмиссию CO2» во имя зелёных идей (ссылка).



Дела плохи и у британской промышленности в целом, но именно в химпроме энергия вносит особенно большой вклад в себестоимость продукции.

Британские власти затолкали свою страну в яму собственноручно. Все угольные шахты они закрыли, недавно закрыли и последнюю угольную ТЭС, так что даже импорт угля страну со славным шахтёрским прошлым теперь не спасёт. Вместо угольной энергетики понаставили везде ветряки и солнечные панели, оказавшиеся, в полном соответствии с прогнозами реалистов, дорогими и ненадёжными. В последние пару лет британцы решили было вернуться к атомной энергетике, но и там тоже был перерыв «на протяжении целого поколения». Компетенции по проектированию и строительству АЭС утрачены, вложения в отрасль потребуются огромные и дадут эффект лишь спустя долгие годы.

3. Одна из последних надежд Британии на выход из затяжного кризиса, который топит остров уже больше 15 лет, заключается в новых технологиях, в искусственном интеллекте (ссылка):

Великобритания объявила о запуске проекта создания центров обработки данных (ЦОД) на сумму £14 млрд ($16,96 млрд), что является частью национального плана развития искусственного интеллекта (ИИ). Программа AI Opportunities Action предполагает строительство инфраструктуры, создание рабочих мест и запуск нового ИИ-суперкомпьютера.

Ключевым элементом плана станут «Зоны роста ИИ», которые ускорят развитие ЦОД по всей стране. <…> Проекты включают строительство нового ИИ-суперкомпьютера, который увеличит вычислительные мощности страны в 20 раз к 2030 году.

Заранее ясно, что план провалится. 17 млрд — категорически недостаточная сумма, чтобы соревноваться с лидерами индустрии. Даже если вложения отобьются, что далеко не факт, в масштабах страны эффект от них будет незначителен.