Рупор кремлевской пропаганды: Про ситуацию с портом Тартуса
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Глава МИД Белоруссии Рыженков встретился с главарем ХТШ Джулани.
Белорусская делегация посетила Сирию для установления отношений с новыми властями страны.
По нашим делам.
1. Переговоры по сохранению российских баз в Сирии с руководством ХТШ продолжаются. На текущих момент об окончательном варианте не договорились. Расторжение договора об аренде порта Тартуса не касается вопроса пункта МТО в Тартусе и авиабазы Хмеймим – это разные вопросы.
2. Вчера два наших транспорта зашли в Тартус. Будут загружать часть техники на вывоз (пока неясно куда – либо в Ливию, либо в Мали). В силу текущей ситуации в Сирии, у нас там сейчас огромный излишек техники, которую надо вывозить, так как участие ВС РФ и ВКС РФ в потенциальных сценариях сирийской гражданской войны не предполагается.
3. С мест сообщают, что ситуация с безопасностью в Тартусе за последние дни несколько улучшилась. Наши военные снова ходят в город, выходя за пределы базы.
Относительно истории с портом Тартус, Southfront https://southfront.press/is-russia-leaving-syria/ сообщает:
1. На прошлой неделе новые власти в Сирии аннулировали соглашение об аренде порта Тартус на 49 лет "в интересах Сирии".
2. Соглашение было заключено при Асаде между правительством Сирии и компанией "Стройтрансгаз" в 2019 году.
3. Согласно соглашению, компания обязалась инвестировать в порт 500 млн. долларов. В основном в модернизацию портовой инфраструктуры.
4. Данное соглашение касалось только гражданского порта и не затрагивало пункт МТО ВМС РФ в Тартусе.
5. Соглашение так и не было в полной мере реализовано из-за западных санкций против Сирии и внутренней сирийской коррупции.
6. Фактически, договор был заключен с Управлением безопасности 4-й танковой дивизии САА. Курировал соглашение помощник Башара Асада Яшар Ибрагим.
7. Реализация контроля осуществлялась через сеть местных охранных, таможенных и судоходных компаний.
8. О каких либо штрафных санкциях за преждевременное расторжение договора прописанных в соглашении неизвестно.
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Источник: Colonel Cassad
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