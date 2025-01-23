Покупатели нашумевших масок Razer «N95 Zephyr» получат более 1 миллиона долларов в качестве компенсации

Только что стало известно, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала компанию Razer вернуть более 1 миллиона долларов 6764 покупателям, которые приобрели защитные маски «N95 Zephyr».

Компания продавала маски по цене $100 всего несколько месяцев до января 2022 года и до июля того же года — фильтры к этой маске. Как оказалось, они неудобны в «повседневной жизни, поскольку являются продуктом первого поколения», в частности, оказались неэффективны встроенные вентиляторы с RGB-подсветкой.

FTC сообщила, что маски Razer «N95» не прошли обязательное в этом случае предварительное тестирование и сертифицирование в Национальном институте безопасности гигиены и труда. В иске к Razer указано, что в компании «знали об отсутствии сертификации изделия N95, не обеспечивающего соответствующий уровень защиты», что подтвердили тесты — эффективность включенных фильтров составила 86,3 % и выключенных — 83,2 %.

Однако, несмотря на взятые обязательства полностью вернуть истцам средства в связи с низким качеством фильтров, Razer вернула менее 6 % от суммы проданных в США изделий.Источник — Ars Technica