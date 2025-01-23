 

Загранпаспорта россиянам будут выдавать только после положительной характеристики духовника

23.01.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МВД России анонсировало новые правила получения загранпаспортов.

С 1 июля 2025 года для оформления документа потребуется предоставить характеристику от духовного наставника, заверенную в епархиальном управлении.

– Мы должны быть уверены, что наши граждане не только физически, но и духовно готовы к поездкам за границу. Особенно важно, чтобы человек регулярно посещал храм и не имел задолженностей по свечкам, – пояснил замглавы ведомства Николай Постников.

В характеристике должны быть отражены частота посещения служб, количество совершенных добрых дел и отношение к посту. Отдельным пунктом священники будут оценивать устойчивость к иноземным соблазнам.

В качестве альтернативы выезду за границу гражданам предложено совершать паломничества по святым местам России. Для таких поездок не потребуется ни загранпаспорта, ни характеристики от священников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О средней зарплате в Москве

25.01 / Ученые разработали технологию «атомного редактирования»

25.01 / Загадочные дроны летали над базой ВВС США 17 ночей подряд

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

25.01 / Учёные из OpenAI создали технологию измерения способности ИИ к автономному обучению

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с китайским развлекательным влиянием

24.01 / В Китае обнаружили нефритового дракона в древней гробнице

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии

24.01 / Ученые обнаружили у гекконов скрытое «шестое чувство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика