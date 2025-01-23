Загранпаспорта россиянам будут выдавать только после положительной характеристики духовника

МВД России анонсировало новые правила получения загранпаспортов.

С 1 июля 2025 года для оформления документа потребуется предоставить характеристику от духовного наставника, заверенную в епархиальном управлении.

– Мы должны быть уверены, что наши граждане не только физически, но и духовно готовы к поездкам за границу. Особенно важно, чтобы человек регулярно посещал храм и не имел задолженностей по свечкам, – пояснил замглавы ведомства Николай Постников.

В характеристике должны быть отражены частота посещения служб, количество совершенных добрых дел и отношение к посту. Отдельным пунктом священники будут оценивать устойчивость к иноземным соблазнам.

В качестве альтернативы выезду за границу гражданам предложено совершать паломничества по святым местам России. Для таких поездок не потребуется ни загранпаспорта, ни характеристики от священников.

—