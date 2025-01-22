Электромобили: дешевле, экологичнее, но есть подводные камни

Весь мир переводит механизмы на электрическую тягу, и РФ не исключение. Уже созданы электросамолеты и электрические грузовики, а в Нижнем Новгороде даже работает целый таксопарк на электротяге. Но что такое электрические транспортные средства и почему они станут будущим транспорта? Рассказывает программа «Наука и техника» на РЕН ТВ.

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Электрические транспортные средства обещают быть дешевле в обслуживании, не иметь вредных выбросов и затрат на топливо. По прогнозам экспертов, к 2040 году продажи машин на электротяге вырастут до 66 миллионов единиц. Но сумеют ли они полностью заменить двигатели внутреннего сгорания?

Английские автоконструкторы выпустили на дороги Лондона электрогрузовик, который может доставлять посылки даже в самые забитые дворы жилых комплексов. А британская компания представила новейший концепт "гиперкара" на электротяге, который может разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.

В РФ уже есть целый город, который ездит на электротяге. В Нижнем Новгороде открыли современный таксопарк, где 180 седанов на аккумуляторных батареях, и еще сотню планируют докупить. Водители таких машин сразу оценили плюсы: улучшенная динамика, бесшумное движение и возможность не заезжать на заправочные станции.

Но есть и проблемы. Зарядка электрокаров может быть проблемой, особенно на периферии, где нет достаточного количества зарядных станций. И цена электрокаров пока что высокая, около трех миллионов рублей.

Выход из ценовой западни предложили инженеры из Подмосковья, которые дают старым автомобилям вторую жизнь, устанавливая под капот аккумуляторные батареи собственной сборки. А шведские инженеры разработали технологию «экстремально быстрой зарядки», которая позволяет заряжать электромобили за 10 минут.

В РФ также разрабатываются гибридные технологии, которые используют новую технологию. Они дешевле, чем электромобили, и помогают экономить и сокращать выбросы в атмосферу на треть. Российские инженеры даже применили гибридные технологии в авиастроении, создав уникальный российский самолет, который может взлетать без разбега, вертикально.

Так что же делать тем, кто хочет экономить и ездить на электричестве, но при этом опасается всех остальных проблем? У инженеров-конструкторов припасено еще несколько тузов в рукаве, и, если электротранспорт в ближайшем будущем полностью не заменят бензиновый транспорт, может, стоит присмотреться к гибридам?