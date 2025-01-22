 

Мнение: Конец сирийской аферы

22.01.2025, 1:25, Разное
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“И там у вас будет ВОТ ТАКАЯ база!”

Ну вот, сколь веревочке ни виться… Теперь уже окончательно. Новое правительство Сирии, пришедшее на смену Асаду, сегодня объявило, что разрывает договор с РФ об аренде порта Тартус, и просит милейших арендаторов поскорее освободить площадку и убраться оттуда к чертовой матери. Это называется, видимо, “договориться не удалось”. Бесславно всё закончилось, надо признать.

Хотя умные люди предупреждали, и всё было ясно с самого начала. Не может страна без флота заводить себе военно-морские базы там, где у нее нет даже общей границы с арендодателями. Всё выглядело – а в итоге и оказалось – грандиозной аферой, которая закончилась пшиком и очередным позором. При совке даже СССР – государство в 2 раза больше РФ по населению – не рискнуло залезать в Сирию, маршал Огарков, начальник Генштаба тогдашней армии, встал стеной. Уж слишком всё авантюрно выглядело. Но не наши орлы, им, как оказалось, море по колено.

Как гласит народная пословица, тем, кому море по колено, обычно лужа по брови. Сирия – лишнее подтверждение.

Источник: Размышления вольного социолога


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