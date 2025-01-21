В Китае набирает популярность уличная еда, похожая на комок черных волос

На улицах китайского города Чэнду появилась новая закуска, которая привлекает внимание не только местных жителей, но и туристов своим необычным внешним видом. Фа Цай, или Фа Чой, — это сушёные цинобактерии, которые выглядят как комок чёрных человеческих волос. Этот «волосатый овощ» стал настоящим хитом среди уличной еды, и его популярность стремительно растёт.

Фото из открытых источников

Фа Цай — это не новинка в китайской кухне. Эти уникальные водоросли уже давно используются в кулинарии и растут в засушливых районах страны, таких как Ганьсу, Шэньси, Цинхай, Синьцзян и Внутренняя Монголия. После сбора урожая их сушат на воздухе, и благодаря своей тёмной нитевидной форме они получили прозвище «волосатый овощ».

Научное название этого лакомства — Nostoc flagelliforme. Обычно Фа Цай подают в виде чёрной вермишели в бульонах и супах, а в канун Нового года его употребляют на удачу, ведь его кантонское название звучит похоже на фразу «разбогател».

Фото из открытых источников

Однако уличные торговцы Чэнду нашли новый способ приготовления Фа Цай, который сохраняет его «волосатый» вид. Они жарят его на гриле, приправляют острым соусом и предлагают откусить, как будто это кусочек чёрных волос. Странное, но интригующее сочетание визуального эффекта и вкуса привлекло внимание многих, и закуска быстро стало популярной в социальных сетях.

«Когда я впервые увидел это, я не мог поверить своим глазам! Это выглядит так необычно, но на вкус просто потрясающе», — делится впечатлениями один из покупателей. Инфлюенсеры и блогеры активно делятся своими видео, где они пробуют эту закуску, что способствует её вирусному распространению.