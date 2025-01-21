В Дубае возводят небоскрёб шириной в одну квартиру

Дубай продолжает удивлять мир своими амбициозными архитектурными проектами, и новый небоскрёб с тонким фасадом «Вуаль Мураабы» обещает стать настоящей жемчужиной города. Башня высотой 380 метров и шириной всего 22,5 метра, спроектированная архитектурным бюро RCR Arquitectes, уже привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.

Фото из открытых источников / Muraba

«Вуаль Мураабы» не следует путать с другим проектом — «Новой Мураабой». Этот уникальный небоскрёб результат сотрудничества архитекторов, инженеров из WSP и Arup, а также компании Muraba, которая занимается разработкой. Проект разработан с учетом традиционных арабских жилищ и будет окружён пористой сеткой из нержавеющей стали. Эта конструкция не только придаст зданию оригинальный вид, но и обеспечит защиту от палящего солнца Дубая.

Внутри небоскрёба разместятся 73 этажа, на которых будут расположены 131 роскошная резиденция. Каждая квартира, площадью от двух до пяти спален, займет всю ширину здания, что обеспечит потрясающий вид на горизонт Дубая и возможность наслаждаться как внутренним, так и открытым пространством. Цены на квартиры стартуют от 18 миллионов дирхамов (примерно 4,9 миллиона долларов США).

Как и следовало ожидать, роскошные апартаменты будут укомплектованы множеством удобств: от ресторанов и художественных галерей до кинотеатров и амфитеатров. Для любителей релаксации предусмотрен даже подземный спа-центр.

Основатель RCR Arquitectes Рафаэль Аранда отметил: «Muraba Veil — это наш ответ уникальному ландшафту и культуре Дубая. Наша цель состояла в том, чтобы спроектировать здание, которое будет гармонично сочетаться с окружающей средой, расширяя границы того, каким может быть небоскрёб. Veil — это символ нового архитектурного подхода, который отражает как наследие, так и современность».

«Вуаль Мураабы» станет последним из нескольких ультратонких небоскрёбов, которые либо уже построены, либо находятся на стадии планирования. Однако на данный момент информация о предполагаемой дате завершения строительства Veil остаётся неизвестной.