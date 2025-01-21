 

Непромокаемые технологии: Как новые материалы спасают от воды

21.01.2025, 16:50, Разное
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Научные разработки, позволяющие выходить сухими из воды, стали настоящим спасением в эпоху непредсказуемых климатических изменений. Как рассказывает программа «Наука и техника», одним из таких изобретений является кирпич, созданный учеными Китая. Благодаря пористой структуре, он способен стать сухим уже через пару секунд после контакта с водой. Этот материал изготавливается из измельченных в пыль керамических отходов, которые связываются особым веществом, делая кирпич максимально пористым. Такая технология уменьшает ущерб, наносимый стихийными бедствиями, позволяя воде просто проходить сквозь кирпич, а не задерживаться в нем.

Фото из открытых источников

В то же время, японские исследователи разработали удивительный состав, который делает бумагу непромокаемой. Бумага, обработанная этим средством, похожа на пластик, но при этом остается биоразлагаемой. Она формирует водонепроницаемую прочную пленку, отталкивающую не только воду, но и грязь. Со временем элементы этого состава распадаются на безвредные вещества, такие как углерод, вода и кремний.

Российские разработчики также сделали свой вклад в защиту от воды, разработав технологию, похожую на эффект лотоса. Листья лотоса буквально отталкивают воду, и исследователи смогли воссоздать подобное свойство для материалов. Благодаря микроскопическим бугоркам или щетинкам на поверхности, угол контакта между водой и материалом увеличивается, и капли воды собираются в шар, просто скатываясь с поверхности. Такой краевой угол смачивания называется супергидрофобным.

В автодетейлинге также нашли применение свойства лотоса. Ставропольские исследователи создали аэрозоль со свойством лотоса, который, если распылить на кузов автомобиля, не позволит воде и грязи задерживаться на поверхности. Этот аэрозоль может применяться не только к металлам, но и к ткани, дереву или резине, образуя тонкую пленку, защищающую материал.

Научные разработки в области водонепроницаемых материалов и покрытий позволяют решать проблемы, связанные с водой, в различных сферах жизни: от строительства до автодетейлинга.


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