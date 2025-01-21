В 2030 году может появиться первая космическая солнечная станция, передающая энергию на Землю

В последние годы солнечная энергия стала одним из самых обсуждаемых источников возобновляемой энергии на Земле. Однако у этой технологии есть свои ограничения: даже в самых солнечных регионах планеты невозможно получать солнечный свет 24 часа в сутки. Но что если бы мы могли использовать солнечную энергию вне атмосферы, где солнечные лучи не прерываются облаками и ночной тьмой? Эта идея, долгое время остававшаяся на уровне теории, теперь начинает обретать реальные очертания.

Фото из открытых источников

Британская компания Space Solar в сотрудничестве с исландской Reykjavik Energy и инициативой Transition Labs разрабатывает космическую солнечную электростанцию, которая, как ожидается, начнет функционировать уже в 2030 году. Эта система сможет производить около 30 мегаватт электроэнергии, что достаточно для питания от 1500 до 3000 домов. Солнечные панели, расположенные в космосе, будут собирать солнечные лучи и передавать их на Землю в виде радиоволн, которые затем будут преобразовываться в электричество.

Проект CASSIOPeiA, как его называют, обещает стать одним из самых масштабных космических начинаний, когда-либо осуществленных человечеством. Если все пойдет по плану, к 2036 году Space Solar запустит увеличенную версию системы, способную вырабатывать гигаватты электроэнергии.

«Сотрудничество с Reykjavik Energy знаменует собой ключевую веху на пути Space Solar к полномасштабному развёртыванию. Их дальновидный подход к климатическим технологиям делает их идеальным партнёром для начального этапа нашего проекта», — отметил генеральный директор Transition Labs Кьяртан Орн Олафссон.

Преимущества космической солнечной энергии очевидны: круглосуточная доступность и конкурентоспособные затраты на электроэнергию.

Заместитель генерального директора Space Solar Мартин Золтау подчеркнул: «Признание потенциала солнечной энергии из космоса для энергетического перехода — это захватывающе, и мы рады работать вместе на пути к устойчивому будущему».

Несмотря на все перспективы, проект сталкивается с серьезными проблемами. Передача энергии с орбиты на Землю до сих пор оставалась на уровне экспериментов. В этом году демонстрационный образец из Калифорнийского технологического института смог передать лишь милливатты энергии, тогда как исландская инициатива должна быть способна передавать миллиарды раз больше.

Тем не менее, разработчики уверены, что смогут преодолеть все эти трудности. На их FAQ-странице это даже преподносится с юмором: «Эту систему нельзя превратить в смертоносный луч. Мощность луча составляет не более четверти от мощности Солнца в полдень».