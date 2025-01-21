Мнение: В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

Читатель Александр пишет, что жильцов домов принудят голосовать через Госуслуги — за смену управляющей компании, например, или за капремонт, или за что обычно голосуют собственники жилья. Неприятная новость, так как новый закон мимоходом убивает частные сайты, на которых такие голосования проводятся сейчас. Цитирую:

Олег, добрый день.

Вы интересуетесь и освещаете в своем блоге случаи, когда неловкими телодвижениями законодателей и других административных органов делают больно малому бизнесу.

Мне кажется, по ссылке ещё один такой случай. Пару лет назад я общался с фирмами, которые проводили заочное онлайн-голосование ОСС (общих собраний собственников) под ключ через свою систему по довольно скромным тарифам, до 100 рублей с квартиры за полностью заочное онлайн-голосование через удобную систему (как умеют удобно делать частники). Альтернатива была — бесплатное заочное онлайн голосование через жутко неудобный интерфейс ГИС ЖКХ или на Госуслугах.

Сейчас, если верить обзору на Росквартале, законодательно исключают все частные системы из этой практики, то есть все инвестиции и разработки в подобные системы сгорят, и я как программист, а вы как бизнесмен в айти, наверное, можете оценить, насколько это больно.

Есть за что похвалить разработчиков и законодателей в этой сфере. Справедливости ради, по отзывам на профильных сайтах, интерфейс с тех пор доработали.

Ранее была закреплена абсурдная норма по срокам заочного голосования от 3 до 5 календарных дней (попробуйте хотя бы написать всем собственникам небольшого дома квартир на 300 за это время напоминалку о том, что надо зайти на ГИС ЖКХ и проголосовать), сейчас вроде бы исправили на вполне реалистичные сроки от 7 до 60 дней, как для обычных бумажных очно-заочных собраний.

Ещё раз, выше я цитировал письмо Александра, это была не моя прямая речь. У меня нет мнения по вопросу голосований. С одной стороны, да, государство прихлопнуло бизнес нескольких сайтов. С другой стороны, ЖКХ — одна из самых криминальных сфер экономики, так что я не удивлюсь, если депутаты будут оправдывать своё решение соображениями безопасности голосований.

Что касается лично меня, то я нашим ЖКХ недоволен, сразу по нескольким поводам. К примеру, прямо вчера я был очередной раз зол на наш петербургский ЕИРЦ, который выставил мне несуразно большой счёт за декабрь, не расписав внятно, за что конкретно я плачу деньги. Для справки: одна из моих специальностей — бухгалтер, и я каждый день работаю с документами. И даже для меня разбираться в мутных квитанциях на сайте ЕИРЦ — мучение, там всё перепутано и неудобно. При этом сделать нормально несложно, работы для разработчиков там начать и закончить… однако же почему-то я и другие петербуржцы вынуждены платить деньги вслепую — как будто мы напились в ресторане до скотского состояния, и нам остаётся только поверить официанту на слово, что мы должны отдать за ужин именно такую сумму.

Возможно, это злой умысел, чтобы завышать петербуржцам тарифы за воду, отопление, электричество, мусор и капремонт. Опыт, однако, показывает, что с вероятностью в 80% это не злой умысел, а особенности разработки окологосударственных компьютерных систем. Программисты на госслужбе традиционно ориентируются на мнение начальства, которое принимает у них работы, и которое само своей системой не пользуется. Мнением конечных пользователей разработчики интересуются редко.

По большому счёту, мне грех жаловаться: я живу в России и плачу за коммуналку в разы меньше, чем европеец или американец. Но если существует в мире страна, в которой коммунальные услуги стоят терпимых денег и оказываются с достаточным качеством, чтобы местные жители не ругали своих коммунальщиков регулярно, то назовите эту страну. Я буду знать, что хоть где-то на нашей планете проблема ЖКХ вчерне решена.