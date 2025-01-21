 

Ростовская пенсионерка забеременела от Дональда Трампа во время прямой трансляции его инаугурации

21.01.2025, 13:33, Разное
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74-летняя жительница Ростова-на-Дону Клавдия Никифорова стала самой возрастной пациенткой местного роддома: женщину положили на сохранение, определив у неё девятый месяц беременности.

Знакомые пенсионерки недоумевают: 19 января видевшие её родственники не заметили никаких признаков деликатного положения.

Беременность сразу на девятом месяце наступила у женщины спонтанно. Это произошло во время просмотра онлайн-трансляции инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Присутствовавшая рядом внучка заметила, что живот бабушки начал стремительно увеличиваться в тот момент, когда она поцеловала дисплей ноутбука, на котором был изображён дающий присягу Трамп. Пенсионерка и её родственники уверены, что отец её будущего ребёнка – президент США, и намерены подать на него в суд на уплату алиментов.

– Баба Клава давно любит и уважает Дональда Трампа, называет его ласково «Доник» и «Трампушка», – рассказывает внучка. – Она даже взяла рыжего кота и назвала его в честь Трампа. Бабушка не пропускает ни одного ток-шоу, где рассказывают, как Трамп завершит конфликт на Украине и Ближнем Востоке, изгонит из США содомитов и сделает Америку снова великой, после чего она станет дружить с Россией. Она даже трижды проголосовала за Трампа на Госуслугах во время выборов. И вот теперь, похоже, в нашей семье будет пополнение благодаря Трампу. Мы за него очень рады и надеемся, что он будет не только хорошим лидером, но и ответственным отцом, и станет вовремя платить алименты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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