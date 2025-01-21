Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle

Об известии впервые сообщило издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что эксперты оценили выдающуюся работу Борисова в фильме “Анора”.

В этом проекте Борисов сыграл одну из ключевых ролей, что не осталось незамеченным как зрителями, так и критиками. Уже можно говорить о том, что номинация на Vancouver Film Critics Circle стала для Борисова очередным подтверждением его талантливой игры.

Стоит уточнить, что российский артист представлен в категории “Лучшая мужская роль второго плана”, где его соперниками стали актеры Киран Калкин и Эдвард Нортон. Обе упомянутые фигуры имеют значительный опыт и множество наград, поэтому конкуренция обещает быть серьезной. Однако, учитывая мастерство и харизму Борисова, его шансы на победу выглядят вполне обнадеживающе.

Фильм “Анора”, в котором актер исполнил яркую роль, стал настоящим открытием в мире независимого кино. Режиссер Шон Бэйкер сумел создать уникальную атмосферу, которая привлекла внимание критиков и зрителей по всему миру. Лента была отмечена не только номинацией для Борисова, но и другими важными категориями — “Лучший фильм”, “Лучший режиссер”, “Лучший сценарий” и “Лучшая женская роль”.

Кроме того, ранее стало известно о том, что Юра Борисов также был номинирован на SAG Awards — ежегодную премию актерской гильдии США. В этой категории он борется за звание “Лучший актер второго плана”. Важно отметить, что вместе с ним в этой номинации представлены его коллеги по фильму Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон.