Звуки древности: могли ли египетские пирамиды влиять на сознание?

Египетские пирамиды, построенные тысячи лет назад, задолго до появления современных технологий, восхищают своим масштабом и точностью. Но что, если эти величественные сооружения скрывают в себе еще более удивительные тайны?

Фото из открытых источников

Согласно последним исследованиям, пирамиды могли быть созданы не только как гробницы для фараонов, но и как инструменты для воздействия на человеческое сознание. В частности, внимание ученых привлекли звуковые волны, которые могли вызывать мистические ощущения у тех, кто находился внутри пирамид.

Фото из открытых источников / Большая галерея Великой пирамиды в Гизе

Как объясняет автор научно-популярных книг Эндрю Коллинз, инфразвук — низкочастотный звук, который может воздействовать на человеческий мозг, вызывая такие чувства, как тревога, страх и даже ощущение оторванности от материального мира. Возможно, древние египтяне знали об этом эффекте и использовали его в своих ритуалах.

Особый интерес вызывает «Тупиковый коридор» в Великой пирамиде Гизы. Этот коридор, по мнению Коллинза, был спроектирован так, чтобы генерировать инфразвук.

Фото из открытых источников / Тупиковый коридор в Великой пирамиде / Фото: © Эндрю Коллинз, 2019

«Поскольку единственное, что человек может делать в Тупиковом проходе, — это сидеть или лежать, можно предположить, что его изначальная функция заключалась в том, чтобы человек, возможно, посвящённый или жрец, входил в него и достигал изменённого состояния сознания», — отмечает он.

Такое состояние могло быть достигнуто с помощью медитации или не-быстрого сна, усиленного воздействием инфразвука. Эти два фактора, по мнению Коллинза, могли резонировать друг с другом, создавая уникальный опыт, который позволял жрецам и посвящённым «перемещаться в другие миры».

Пирамиды, как известно, были не только местами захоронения, но и центрами духовной практики. Согласно «Текстам пирамид», найденным на внутренних стенах, после смерти фараон автоматически становился богом Осирисом, а его душа возносилась к звёздам. Это глубокое космическое путешествие, вероятно, включало в себя восхождение к созвездию Ориона и дальнейший путь по Млечному Пути.

Таким образом, можно предположить, что египетские жрецы использовали инфразвук как инструмент для достижения связи с божественным. Предполагается, что звук может переносить нас в иные миры, в отличие от других ощущений. Большинство из нас помнит, как мелодия из детства может вызвать яркие воспоминания. Египтяне, возможно, тоже понимали силу звука и использовали её в своих ритуалах и строительстве пирамид.