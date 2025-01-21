Золото на масс-старте, встреча «Полета» с «Факелом», золото Халили и другие события Рыбинска

18-19 января в Ярославле прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В турнире приняло участие 1000 атлетов из 13 регионов РФ.Под Рыбинском на трассе в Демино 30-ть сильнейших биатлонистов РФ и РБ вели борьбу за медали. «Факел» встретился на льду с рыбинским «Полетом» дважды 17-18 января. Чтобы ставки в букмекерских конторах были максимально выгодными, следует использовать промокоды Фонбет на сегодня , которые можно найти на сайте Betonmobile.

«Полет» из Рыбинска встретился с «Факелом». В первый день рыбинская команда победила, во втором – проиграла хозяевам.

В турнирной таблице «Факел» перед встречей располагался на 3-ем месте, «Полет» – на 7-м. Рыбинцы для хозяев были потенциальными соперниками, так как они в прошлом году смогли выбить «огненных» из плей-офф.

17 января игровой процесс был нервным и жестоким. Периоды завершались с одинаковыми цифрами на табло. К овертайму клубы подошли со счетом 4:4. Ямальские хоккеисты потерпели неудачу. Итоговую шайбу в ворота хозяев забил Кондаков. Рыбинцы одержали победу со счетом 5:4.

18 января «Факел» победил гостей. Последняя шайба была забита в пустые ворота. Игра завершилась со счетом 5:3.

На трассу в Демино вышло 30 российских и белорусских биатлонистов. Победу одержал Лобастов из РБ. Логинов завоевал серебро, а Бабиков – бронзу.

Никита Лобастов сказал, что золото стало для него неожиданным. Он отрабатывал свою гонку, хорошо бежал и стрелял. За труды получил первое место и очень доволен результатом.

На женском масс-старте, который проходил под Рыбинском, российская биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль. На втором месте – Виктория Сливко. Тамара Дербушева заслужила бронзовую медаль.

Победительница сказала, что гонка была непростой. Борьбу пришлось вести с собой и соперницами. Несмотря на то, что погода морозная, трасса была сложной.

На Кубке Содружества в Рыбинске приняло участие свыше 120 атлетов РБ и РФ. Посмотреть на состязания пришло более 3 тысяч зрителей. В гонке преследования золото завоевал Смольский из Беларуси. Он смог обойти Серохвостова на 17 секунд. Бронзовую медаль вручили Рустаму Каюмову.

На Кубке Содружества лидером спринтерской гонки среди женщин стала Анастасия Халили. Это стало ее второй золотой медалью в 2025-м.