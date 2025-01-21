 

Дмитрий Медведев: «Инопланетяне среди нас? Пора проводить розыскные мероприятия!»

21.01.2025, 11:55, Разное
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Внимание общественности привлекло заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который шутливо отреагировал на вопрос о возможном существовании инопланетян на Земле. На пресс-конференции, проходившей в Москве, Медведев отметил, что для выявления представителей иной цивилизации потребуется не только серьезная работа, но и, возможно, специальная операция. Об этом он сказал в беседе с RT.

Фото из открытых источников

«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие розыскные работы», — заявил он журналистам. «Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как…».

Политик добавил, что в таком случае землянам придется «выхватить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять свои интересы.

Это не первое подобное высказывание Медведева. Ранее он уже советовал журналистам пересмотреть классические фильмы о людях в черном, намекая на то, что реальность порой может быть более удивительной, чем вымысел. Его легкий подход к теме инопланетян вызывает улыбки, однако заставляет задуматься о возможном существовании внеземной жизни.

В последние годы интерес к теме инопланетян значительно возрос. Ученые и астрономы активно исследуют экзопланеты и ищут признаки жизни за пределами Земли. Возможно, именно такие шутливые комментарии помогают смягчить серьезность темы и делают ее более доступной для широкой аудитории.


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